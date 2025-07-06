Лето в Петербурге: общественные места города, обязательные к посещению

Каждый год июнь заканчивается внезапно. Как будто город просыпается после полугодовой спячки и начинает жить заново: по вечерам тянет к воде, хочется залипать в окна баров и смотреть на то, как кто-то просто счастливо сидит с кофе у стены.

В Петербурге лето — это не про погоду, это про маршруты по культовым местам. И если ты остаёшься в городе, у тебя есть шанс почувствовать его как турист, который всё понимает с полувзгляда.

На Кожевенной линии 40 воздух пахнет морем и музыкой: Севкабель живёт на фоне судов, ветер с Финского залива срывает разговоры с барных террас, а закат тут — как финальный аккорд спектакля.

В двух шагах оттуда — квартал Брусницына. Всё более камерно, но с тем же индустриальным шиком: бывшая кожевня обросла кафе, концертами, лежаками у воды и навигацией.

Дальше — через мосты и арки — начинается совсем другая история. В Новой Голландии даже в выходные можно найти уединённость, если свернуть за Бутылку. Лужайки, сцена, дети с ракетками, баскетбол, концерты, пес, пляж и всё, что не помещается в слово «парк».

В Берггольде на Гражданской время идёт по-другому — здесь и кофе, и черное мороженое, и лекция о том, как скандинавский дизайн проник в питерские интерьеры. Хочешь отдохнуть — поднимайся на крышу. Хочешь отдохнуть от людей — заблудись в дворе.

Флигель прячется за Восстания — надо знать, где искать. Граффити, бары, бесплатные стендапы — здесь никогда не бывает тишины. А в К-14 на Ковенском наоборот: тихо, тепло, будто кто-то принёс этот двор из другого города, где принято здороваться со всеми, кого встречаешь.

У Гороховой — целых два укромных пространства. Одно — SENO, с уютными столиками, пиццей, Coop Garage и уличным фортепиано. Второе — G47, которое и вовсе соединяет собой две улицы и напоминает кусочек Бруклина, если Бруклин знал про зиму.

В сторону Невы, вспыхивает свет у Лофт-проекта «Этажи»: вечер, крыша, винтажная еда, граффити, выставки, коты и корги. И снова всё это без пафоса — просто как-то по-питерски. Почти также, как и в пространстве Vokzal 1853, где можно устроить гастропутешествие на 100 стран, не уезжая с Обводного.

Есть и потаённые жемчужины. Например, двор Планетария с огромной Луной и деревянными дорожками среди сосен. Или «Третье место» — с калифорнийским песком, кострами и фильмами под открытым небом, прямо в центре на Литейном.

Пушкинская-10, Дом Культуры, Левашовский хлебозавод — всё это как тёплые ламповые открытки из города, в который хочется возвращаться. Ты просто гуляешь. И кажется — никуда не нужно ехать.