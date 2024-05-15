Почему собакам нельзя давать молоко, и какие породы в зоне особого риска

Даже очень опытные собаководы порой допускают роковые ошибки в содержании питомцев. К примеру, дают им продукты со своего стола, провоцируя развитие серьезных патологий в пищеварении и других системах. Так, собакам совершенно нельзя наливать в миску молоко. Хотя, казалось бы, если кошкам можно, почему псам оно противопоказано?

Тем более, что в щенячьем возрасте собаки только и питаются, что материнским молоком. Но оно в корне отличается от коровьевого, предназначенного для людей. Если нужно выкормить без суки маленького щенка, лучше купить в зоомагазине специальную молочную смесь. А вот коровье, козье и другие разновидности из рациона собак любого возраста лучше исключить.

Дело в том, что с возрастом собаки становятся все более нетерпимыми к лактозе. Из-за нее у животного может выпадать шерсть, появится сухость кожи с перхотью, слезотечение, а еще повышенное гаообразование.

Неприятие молока может выражаться и в жидком стуле или рвоте. Эксперты особо выделяют несколько пород, особо "капризных" в плане усвоения молока и производных продуктов: творога, сыров, простокваши и прочее. Во-первых, это виды, склонные к образованию оксалатов, микрокамешков, забивающих со временем мочевыводящие пути. Молоко повышает риски их образования, что приводит к полному закупориванию мочеточников. В этом случае у собаки может развиться интоксикация, которая приведет к летальному исходу, если не принять меры.

Сюда относятся йоркширские терьеры, ши-тцу, бишон фризе. Есть и другая группа пород — лабрадоры, мопсы, боксеры, далматины, сеттеры, терьеры. Она считается особо аллергичной.

Не стоит забывать, что в летний период нельзя давать собакам мороженое, которое тоже по большей части состоит из молока. К тому же в нем много сахара, а он считается чуть не ядом для животных.

Источник фото: legion-media.ru