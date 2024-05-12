Мастер не одобрит: никогда не проводите эти процедуры перед маникюром

Готовясь к походу в салон, клиенты часто хотят помочь мастеру, чтобы не задерживаться в салоне. Однако некоторые действия могут привести к нежелательным последствиям и даже ухудшить качество маникюра. Чтобы не краснеть под осуждающим взглядом, постарайтесь не совершать ошибок.



Старое покрытие



Не нужно самостоятельно пытаться убрать то, что осталось после последнего посещения. Неправильный подход к делу может вызвать расслоение ногтей, появление трещин и заусенцев. Мастеру придется потратить лишнее время на то, чтобы залечить пластину и как-то исправить ситуацию. Ведь на такую поверхность гель-лак будет нанести сложно, да и продержится он недолго. Профессиональное снятие в салоне гарантирует безопасность и эффективность.



Удаление грязи



Всегда хочется произвести впечатление опрятного человека, поэтому женщины пытаются перед процедурой убрать грязь из-под ногтей. Однако неумелое обращение с инструментами может привести к повреждению тонкого слоя ногтевого покрытия. Риск заражения в таких случаях становится еще выше.



Опытный мастер же аккуратно уберет грязь и не будет никого осуждать, поскольку относится к своей работе как врач — что естественно, то не безобразно.



Уход



Также хочется позаботиться о том, чтобы и руки выглядели красиво. Тем не менее стоит отказаться от похода в баню или сауну, а также от распаривающих ванночек за несколько дней до процедуры. Все это приводит к задержке влаги в ногтевой пластине. Только добавите мастеру лишней работы. Не следует использовать и жирные кремы для рук перед маникюром, так как это усложняет процесс склеивания покрытия с ногтем, говорится на портале The Voice.

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