Место, где нужно загадывать желания: как фантастические существа на Банковском мосту помогают студентам

Банковский мост в Санкт-Петербурге — это не просто переход через канал Грибоедова, а настоящая городская легенда с богатой историей и мистическим шлейфом.

Величественные фигуры крылатых львов украшают мост и даже приносят удачу. Но обо все по порядку.

Немного истории и архитектуры

Мост построили в 1825–1826 годах — в эпоху, когда в Петербурге активно экспериментировали с висячими мостами.

Его проект разработал немецкий инженер Вильгельм фон Треттер, который в то время был одним из главных специалистов по мостостроению в городе.

Название мост получил от расположенного рядом здания Государственного ассигнационного банка — важного финансового учреждения того времени, сейчас там находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Банковский мост — один из трех сохранившихся до наших дней цепных пешеходных мостов Петербурга. Его особенность — цепи, которые вместо привычных опор крепятся к массивным чугунным рамам.

Ширина моста всего около двух метров, поэтому он предназначен только для пешеходов.

Крылатые львы — главные звезды моста

Самая узнаваемая и любимая деталь моста — четыре угловые скульптуры крылатых львов, часто ошибочно называемых грифонами.

Эти фантастические фигуры высотой почти три метра создал скульптор Павел Соколов. Львы отлиты из чугуна, а их крылья сделаны из листовой меди и покрыты сусальным золотом.

Впервые в городской архитектуре Петербурга использовали такие крупные мифические образы — раньше их можно было встретить лишь в оформлении мебели или архитектурных деталей.

Интересно, что крылатые львы символизируют богатство и защиту. В древних мифах они считались хранителями сокровищ, и именно поэтому их образ идеально вписался в тему Банковского моста.

Легенды и приметы

С Банковским мостом связано множество городских легенд. Самая популярная — что если прикоснуться к крылатым львам и положить монетку в их пасть, то это обязательно принесет удачу и исполнит желание, пишет сайт Прогулки по рекам и каналам СПб.

Во время реставраций внутри скульптур действительно находили монеты и записки с пожеланиями, оставленные горожанами и туристами.

Студенты Санкт-Петербургского экономического университета придумали свою традицию: перед экзаменами они подкладывают под лапу льва бумажки с названиями предметов, надеясь на помощь в учебе.

Реставрации и современное состояние

За почти 200 лет своего существования мост несколько раз реставрировали. В середине XX века заменили пролетное строение на металлическое, восстановили ограждения и позолоту крыльев львов.

Сегодня Банковский мост — объект культурного наследия федерального значения и одна из самых популярных фотозон в Петербурге.