Мистический феномен Санкт-Петербурга: о чем рассказывал журнал «Ребус»

В конце XIX века петербуржцы проявляли активный интерес к мистике и необъяснимым явлениям, а журнал «Ребус» стал настоящим мостом между наукой и фантастикой.

В конце XIX века Санкт-Петербург был настоящим центром мистики и оккультных знаний. В городе в 1881 году появился необычный журнал под названием «Ребус», который быстро стал популярным среди тех, кто интересовался спиритизмом и загадками потустороннего мира.

От головоломок к мистическим рассказам

Изначально «Ребус» задумывался как простой листок с загадками — головоломками для развлечения. Но со временем журнал превратился в нечто большее: он стал площадкой для обсуждения мистических явлений, психических феноменов и спиритических сеансов, которые в то время пользовались огромным интересом у петербуржцев.

Виктор Прибытков

Издателем и идейным вдохновителем «Ребуса» был Виктор Прибытков — отставной капитан, который был свидетелем необычных способностей своей жены-медиума. Именно это подтолкнуло его к созданию журнала, который должен был поддерживать веру в жизнь после смерти.

Наука и мистика в одном издании

Журнал выходил еженедельно и не ограничивался только мистикой. В «Ребусе» публиковались статьи известных ученых и писателей того времени — Бутлерова, Вагнера, Аксакова и других. Они рассматривали психологические и философские вопросы, связанные с духовными и паранормальными явлениями, передает сайт NoZDR.RU.

Реальные мистические истории из «Ребуса»

В материалах журнала часто описывались реальные случаи, которые читатели и редакция считали проявлениями потусторонних сил. Например, рассказывали о том, как в деревне Ручьи за крестьянкой гнались ковш и метла. А жительница Курской губернии рассказывала, как в ее доме сама по себе двигалась мебель.

От аристократов до простых людей

Интерес к спиритизму в России того времени был огромным. Аристократы устраивали спиритические сеансы, где пытались связаться с умершими, ученые искали научные объяснения происходящему, а простые люди хотели услышать ответы на вопросы о жизни и смерти.

Судьба журнала после революции и его значение сегодня

Журнал выходил до 1917 года, но после революции его закрыли, а в 1930-х годах многие его выпуски изымались и уничтожались. Сегодня «Ребус» — уникальный исторический источник, который помогает понять, как в России конца XIX - начала XX века сочетались наука, мистика и вера в нечто большее.