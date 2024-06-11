Не только катание на слонах: какие экскурсии стали самыми популярными в Таиланде летом 2024 года

Экскурсионный бизнес постоянно развивается и гиды ищут все новые и новые места для того, чтобы удивлять приезжих. В Таиланде, казалось бы, уже все известно, но не тут-то было. Летом 2024-ого появились новые маршруты, которые запомнятся вам на всю жизнь.

Храмовый комплекс Аюттхая

Древний город так и манит сюда туристов. Любители руин, которые, кстати, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, будут в полном восторге от видов на храмы и сохранившиеся постройки. Здесь, например, можно увидеть Ват Махатхат с знаменитым каменным лицом Будды в корнях дерева. От Паттайи до места нужно будет добираться около трех часов.

«Посетили этот храм нашем 2-х дневном путешествии своим ходом в Аюттайя из Бангкока. Это одна из самых лучших достопримечательностей Аюттайя, которую вы не должны пропустить в этом историческом парке. Ват Чaй Ваттханарам — один из самых внушительных и прекрасных древних буддистских монастырей,и который обязательно надо посетить. Это единственный храм в Аюттайя с ночной подсветкой», — делятся туристы в Сети своими эмоциями.

Источник фото: Legion-Media

Архипелаг Симилан

Это место считается лучшим для снорклинга. Там удивительной красоты кораллы, рыбки, морские черепахи. С утра вас забирают из отеля, отвозят на яхту и катают на ней до самого вечера.

Плавучие рынки

Обязательно возьмите экскурсию на плавучие рынки. Это такая особенность Таиланда, которая действительно завораживает. На узких лодочках к вам будут подплывать продавцы и предлагать еду, сувениры, одежду и шляпы.

Водопад Эраван

Семиуровневый водопад Эраван находится в одноименном национальном парке. Вода в озерах кристально чистая, что видно даже рыбок. Можно там искупаться, задевая кожей обитателей водоемов. Также там много маршрутов разной сложности, но лучше в дождь туда не идти. Земля размокает, становится скользкой, как лед.

«Очень интересное место. Отличная возможность погрузиться в дикую природу. Ну почти дикую. До четвертой ступени вполне приличные ступеньки проложены. Далее идет хорошо протоптанная тропа. Точно не ошибетесь куда идти. Повсюду стоят указатели направления движения. Но, тем не менее, подъем не все смогут осилить. Особенно тяжело становится идти после того как вынужденно намочишь ноги в одном из водоемов по пути наверх. Ноги начинают скользить и легко подвернуть ногу», — предупреждают люди.

Источник фото: Legion-Media

Сиам Нирамит

Поужинать отправляйтесь в Сиам Нирамит. Это тайский традиционный театр. Вы не только будете любоваться представлением, но также параллельно употреблять в пищу местные блюда, приготовленные с особой любовью. Площадка находится на Пхукете.

Источник фото: Legion-Media