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Мокруши в Петербурге: от болот до архитектурных шедевров

14 января 2025 08:33
Церковь
Мокруши в Петербурге: от болот до архитектурных шедевров
Городовой ру

Любой другой житель России скажет, что это гриб.

Петербург, как известно, город с богатой историей и множеством скрытых жемчужин. Одной из таких является район, известный в народе как Мокруши. Эта местность, расположенная вокруг нынешнего Князь-Владимирского собора на Петроградской стороне, когда-то представляла собой болотистую низину, которая регулярно затапливалась во время наводнений.

Название «Мокруши» пошло от слова «мокрый», что неудивительно для района, чьи улицы и постройки буквально стояли в воде. В 1708 году здесь была построена деревянная церковь во имя святителя Николая, которую местные жители называли просто — «на Мокрушах». Позднее, в 1713 году, на смену деревянной церкви пришла мазанковая — Успенская, которую также прозвали «Успения на Мокрушах».

Со временем район Мокруши изменился до неузнаваемости. Сегодня здесь можно найти архитектурные шедевры XVIII века, такие как Князь-Владимирский собор и Пеньковые склады. Кроме того, сохранилось здание института святой Елены, в котором находится дом знаменитого баснописца И.А. Крылова. Особого внимания заслуживает жилая застройка проспекта Добролюбова, бывшего Александровского проспекта, сложившаяся в начале XX века.

Когда-то район, считавшийся затопленной низиной, превратился в одно из престижных мест Петербурга. Как сложится его судьба в будущем? Этот вопрос волнует не только историков, но и всех, кто интересуется богатым наследием города, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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