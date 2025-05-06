Можно найти и люстру, и бабушкину молодость: главные блошиные рынки Петербурга

Если вы любите запах старины, гремящие чайники без крышек и коллекции значков по 10 рублей — вам точно сюда. Вот подборка мест, куда петербуржцы идут не за продуктами, а за атмосферой, хрустальной ностальгией и редкими сокровищами. Автор списка — очевидец, который всё видел, трогал и даже кое-что потащил домой.

«Удельный рынок». Легенда с 1870 года

Культовое место рядом с железнодорожной платформой «Удельная». Метро на ремонте, но на место паломничества это не влияет — самые стойкие здесь уже с шести утра. Говорят, сюда едут со всей страны.

Ищете ковер с оленями, французский фарфор или деревянную ногу? Всё возможно. Фермское шоссе, д. 41

«Юнона». Южный винтаж со скидкой

Тут техника, одежда, старинные подносы, телефоны с диском, книги, игрушки — всё, что могло сломаться или потеряться в 90-х.

Главное — не спешить и смотреть под ноги, можно найти как гениальный раритет, так и муляж кассеты. Ул. Маршала Казакова, д. 35

«Апраксин двор». Он жив. Пока

Эпицентр петербургской барахолки. Формально его уже сто раз закрывали, но дух торговли не победить.

Иногда, правда, не торгуют — ждут рейды. Но стоит выйти солнцу, и у прилавков снова кипит жизнь. Ул. Садовая, д. 28/30

«Сенной рынок». Только для избранных?

Говорят, тут бывает кожгалантерея редкая и хорошая. Говорят. Потому что лично автор ничего интересного не увидела.

Возможно, дело в правильном времени и нужных знакомых. Московский проспект, 4АБ

Улица Турку. Маленький уютный базар

Пенсионеры разложили скатерти прямо вдоль улицы. Торгуют чисто, аккуратно и с душой. Тут вам и тетрисы, и вязаные носки, и сахарницы с прошлого века.

Можно даже заказать кофту по мерке — вот это сервис. Бухарестская, ост. «Улица Турку»

Сортировка. Больше, чем барахолка

Говорят, это место для своих. Сюда идут не просто за вещами, а за компанией. Коллекционеры винила, охотники за тарелками, ценители кукол с отсутствием конечностей — все здесь. Пр. Славы, д. 70, пл. Сортировочная