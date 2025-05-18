Наказание за измену: какие пункты нельзя записывать в брачный договор

Брачный договор— это такой документ, который помогает супругам заранее договориться, как они будут делить имущество, если вдруг решат расстаться. По закону все, что нажито в браке, делится поровну, но не всегда это справедливо или удобно. Например, если у одного из супругов есть бизнес, квартира от родителей или крупные подарки, брачный договор поможет сохранить эти вещи за ним.

Что можно прописать в брачном договоре?

В договоре можно указать, кому какое имущество будет принадлежать — будь то квартира, машина, деньги на счетах, ценные вещи. Можно включить как текущее имущество, так и то, что появится в будущем.

Также можно договориться о том, кто и как будет участвовать в семейных расходах, кто сколько будет платить за коммуналку, учебу детей и так далее. Можно даже прописать обязательства по содержанию друг друга: например, что один супруг будет выплачивать алименты или финансовую поддержку после развода.

Но есть и ограничения: в брачный договор нельзя включать условия, которые касаются детей (например, с кем они останутся), личных отношений (например, кто и как часто должен заниматься сексом), а также нельзя прописывать наказания за измену или запреты на повторный брак.

Брачный договор должен быть составлен в письменной форме и обязательно заверен нотариусом. Также его можно менять или полностью расторгать по обоюдному согласию супругов в любое время.

Итог

Вопрос Ответ Кто может заключить? Будущие супруги и уже женатые Когда действует? С момента регистрации брака Что регулирует? Имущество, доходы, расходы, содержание Форма договора Письменная, нотариально заверенная Что нельзя включать? Личные обязанности, вопросы детей, штрафы Можно менять? Да, по согласию супругов

Несмотря на то, что брак — это про недоверие, договор помогает избежать споров и долгих судебных разбирательств при разводе. А кого такое соглашение заставит и забыть о разводе, ведь придется отказаться от того, что все-таки было нажито вместе.