Наказание за измену: какие пункты нельзя записывать в брачный договор

Брачный договор— это такой документ, который помогает супругам заранее договориться, как они будут делить имущество, если вдруг решат расстаться. По закону все, что нажито в браке, делится поровну, но не всегда это справедливо или удобно. Например, если у одного из супругов есть бизнес, квартира от родителей или крупные подарки, брачный договор поможет сохранить эти вещи за ним.
Что можно прописать в брачном договоре?
В договоре можно указать, кому какое имущество будет принадлежать — будь то квартира, машина, деньги на счетах, ценные вещи. Можно включить как текущее имущество, так и то, что появится в будущем.
Также можно договориться о том, кто и как будет участвовать в семейных расходах, кто сколько будет платить за коммуналку, учебу детей и так далее. Можно даже прописать обязательства по содержанию друг друга: например, что один супруг будет выплачивать алименты или финансовую поддержку после развода.
Но есть и ограничения: в брачный договор нельзя включать условия, которые касаются детей (например, с кем они останутся), личных отношений (например, кто и как часто должен заниматься сексом), а также нельзя прописывать наказания за измену или запреты на повторный брак.
Брачный договор должен быть составлен в письменной форме и обязательно заверен нотариусом. Также его можно менять или полностью расторгать по обоюдному согласию супругов в любое время.
Итог
|Вопрос
|Ответ
|Кто может заключить?
|Будущие супруги и уже женатые
|Когда действует?
|С момента регистрации брака
|Что регулирует?
|Имущество, доходы, расходы, содержание
|Форма договора
|Письменная, нотариально заверенная
|Что нельзя включать?
|Личные обязанности, вопросы детей, штрафы
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Можно менять?
|Да, по согласию супругов
Несмотря на то, что брак — это про недоверие, договор помогает избежать споров и долгих судебных разбирательств при разводе. А кого такое соглашение заставит и забыть о разводе, ведь придется отказаться от того, что все-таки было нажито вместе.