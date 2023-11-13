Эту ошибку при уходе за суккулентами совершает каждый второй: так растению можно серьезно навредить

Редкая хозяйка сможет пройти мимо растения, похожего на живой камень. Поэтому суккуленты можно встретить на подоконниках многих современных квартир. Некоторые ошибочно считают, что эти цветы не требуют ухода. Якобы нужно лишь создать им подходящие условия: выставить на яркое солнце и иногда поливать. Однако в этом и кроется главная ошибка.

Суккуленты действительно не самые капризные растения, но жаркие и резкие лучи полуденного солнца выносят с трудом. Если постоянно держать зеленых «питомцев» на подоконнике, они могут заработать ожог.

Больше всего цветам нравится теплый утренний свет, а есть и те, что хорошо себя чувствуют в глубине квартиры. Что касается воды, то она необходима всем растениям этого типа. Если суккуленты выставлены на открытом воздухе, поливайте их раз в неделю. А комнатные достаточно увлажнять один раз в две недели, пишет издание «Новый очаг».

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