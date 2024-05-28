Не Исаакиевским и Эрмитажем единым: 10 тайных мест Санкт-Петербурга, о которых знают только местные

В Санкт-Петербург прилетают огромное количество туристов не только из-за рубежа, но и других городов России. Культурная столица славится Эрмитажем, Исаакиевским Собором, шумным Невским проспектом и разводными мостами. Но если все это вы уже видели? Не спешите заканчивать поездку как можно раньше. Есть тайные места, о которых знают только избранные.

Что посмотреть

1.Церковь «Ковчег», поселок Понтонный, Фанерный переулок, 11а

Невероятное строение в стиле постмодернизма, внешне напоминающее какие-то растущие из-под земли грибы возвели в 2010 году, хотя начали строительство еще в 80-х. Храм не очень знаком туристам, но местные ходят сюда на службу. Фотографировать его лучше в будни, когда там нет прихожан.

Источник фото: Legion-Media, Дмитрий Ратников. http://kanoner.com/2021/03/23/167701/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102310381

2.Троицкая церковь, проспект Обуховской Обороны, 235

Этот храм называют «Кулич и пасха» из-за особенностей его строения. Одно из зданий полностью сделано в виде стоящего на земле треугольника, что весьма специфично для религиозного места. Это один из самых необычных храмов России. По задумке архитекторов, колокольня в виде пирамиды означает победу над смертью.

3.Необычное граффити, проспект Обуховской Обороны, 42, к. 2

В Санкт-Петербурге очень много графитти, но есть одно, которое сильно впечатляет местных. На одном из зданий города здании стрит-арт художник написал фразу «Будет видно», но это смотря с какой стороны на нее посмотреть. С некоторых ракурсов она звучит более пессимистично как «Будет дно».

4.Мозаичный дворик Владимира Лубенко, Чайковского, 2/7д

Невероятной красоты здание с мозаикой на стенах будоражит воображение. Это место называют музеем под открытым небом, но о нем почему-то знают очень мало туристов. Там несколько панно на разную тематику. Поверьте, фотографий будет много.

Источник фото: Legion-Media, Дмитрий Ратников. http://kanoner.com/2021/03/23/167701/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102310381

5.Оранжереи Ботанического сада Петра Великого, улица Профессора Попова, 2

Это место было основано еще в XVIII веке и даже пережило блокаду Ленинграда. До 2010 года местные власти и ученые по крупицам собирали все потерянные экземпляры редких и уникальных растений. Оранжерея считается пятой в мире по количеству уникальных экспонатов. Такое нужно увидеть воочию.

Красивые парадные

И в подарок к этому списку запишите пять адресов невероятной красоты парадных со старинными лестницами с коваными перилами, лепниной, орнаментами и гербами. Снаружи это обычные дома, но если зайти внутрь, вы оторопеете от красоты.

Особняк Каншина, Кузнечный переулок, 6;

Доходный дом страхового общества «Саламандра», Гороховая, 6;

Доходный дом страхового общества «Россия», Большая Морская,35;

Особняк Гейденрейх, Чайковского, 32;

Дом Блокка, Невский проспект, 65;

Источник фото: Legion-Media, Дмитрий Ратников. http://kanoner.com/2021/03/23/167701/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=102310381