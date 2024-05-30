Не смотрите на отзывы в интернете и "звезды": вот на что надо обращать внимание при выборе гостиницы

Только российские туристы умеют выбирать гостиницы, опираясь на отзывы в интернете. Конечно, и на "звезды" внимание обращают, но первый фактор остается первостепенным. И как бы ни был хорош отель по описанию на официальном сайте, и как бы турагент его ни расписывал, всегда найдется некий "Вася", который обольет это чудное место грязью. К нему-то путешественник и прислушается.

Давайте разбираться, на какие вещи надо обращать внимание, а на какие лучше смотреть сквозь пальцы. Для начала определим, кто же строчит негативные отзывы в Сети. Как правило, это вечно всем недовольные люди, которые за свои 30 тысяч рублей рассчитывали получить гостиницу уровня Rixos, но ожидание с реальностью не совпали. Что им остается делать, кроме как наговаривать на отель, написывая отзывы сразу на нескольких сайтах и форумах.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Если судить по их словам, то почти любая гостиница — это "болото" с почти полным отсутствием сервиса, грязным бельем и отвратительной едой, приправленной тараканами. Теперь про звезды. На них тоже не стоит зацикливаться, хотя бы по той причине, что многие владельцы гостиниц нарочно "накручивают" себе рейтинг, чтобы переманить туристов. На деле там может оказаться далеко не "пятерка", а троечка с плюсом. К тому же, в разных странах критерии звездности сильно отличаются.

На Шри-Ланке, Бали, в Индии полно достойных вариантов, на фасаде которых красуется всего три, а то и две звезды. Эксперты советуют принимать во внимание другие, не менее важные факторы, которые помогут вам выбрать хороший отель.

Локация

Обязательно посмотрите по карте, где располагается гостиница. В первую очередь, оцените приближенность к морю. Если это третья береговая линия, вам придется каждый день ездить на пляж в набитом битком автобусе. Проклянете этот отпуск в первые же сутки и превратитьесь в того самого Васю с сайта отзывов. Во-вторых, взгляните, как далеко отель находится от аэропорта или вокзала. Если после длинной дороги вам нужно будет еще и до гостиницы добираться три часа, вы вряд ли будете прыгать от счастья и по прибытии сразу завалитесь спать. А в отпуске каждый час на счету.

Немаловажна и удаленность других объектов инфраструктуры, в частности торговых центров и достопримечательностей. Приятнее, когда все в шаговой доступности и не надо тратиться на такси и в кровь стаптывать ноги.

Что есть в самом отеле

Тут зависит от ваших предпочтений. Едете с малышом — ищите вариант с няней и детской анимацией. Хотите полного отсуствия орущей ребятни на отдыхе, значит вам в отель adults only. Там, как правило, и пенсионеров нет. Тусовочный вариант для молодых и дерзких. Ну а тем, кто мечтает о перезагрузке, подойдет отели с талласотерапией, сауной, массажами и прочими приятными для души и тела процедурами.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Цена

Запомните, за низкую стоимость сегодня хороших гостиниц не найти. Самые дорогие тоже не выбирайте. Лучше изучите нынешнюю ценовую политику и смотрите что-то среднее, доступное и с широким спектром услуг.

Источник фото: Victor Lisitsyn/globallookpress.com