Не только Анталья: топ-3 курорта Турции для отдыха с семьей, друзьями или половинкой

Большинство туристов при планировании отпуска в Турции выбирают Анталью. Но в стране есть и другие интересные курорты, которые подойдут под разные запросы. Вот три лучших варианта для тех, кто отдыхает с семьей, с друзьями или просто хочет уединиться со своей второй половинкой.

Кемер

Этот курорт расположился в часе езды от Анталии. В самом городе достаточно оживленно, а вот в окрестностях царят тишина и спокойствие. Отели нацелены преимущественно на семейный отдых: есть анимация, водные горки и детские площадки.

Большинство пляжей здесь галечные, но некоторые отели специально завозят песок, чтобы постояльцам было комфортнее. Правда, вход в воду все равно каменистый, так что стоит захватить с собой тапочки.

В Кемере можно не только вдоволь накупаться и позагорать, но и отправиться в сплав по реке, сходить на рыбалку или понырять с маской. Также есть возможность съездить на экскурсию в Анталию или Памуккале, а еще отправиться на шопинг в торговый центр «Мигрос».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Мармарис

Этот курорт расположен в бухте среди лесистых холмов. Здесь весело и днем, и ночью: все благодаря обилию ресторанов, пабов и магазинов. Стоит отметить, что этот курорт подойдет для тех, кто хочет отдохнуть компанией без детей, поскольку для малышей развлечений тут не так уж много. Зато взрослым есть где разгуляться.

С утра здесь можно пройтись по тенистым аллеям, накупить местных сладостей и сувениров, в обед — осмотреть руины в окрестностях города и съездить на экскурсию в Эфес, а после заката — отправиться в бар и как следует повеселиться.

Лучше всего здесь в июле и августе, потому что нет изнуряющей жары. Пляжи песчаные с лежаками и зонтиками, а вход в воду пологий.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Гечек

Если вам не по душе атмосфера шумной Турции с ее навязчивыми продавцами, чересчур общительными местными жителями и толпами туристов, то Гечек станет для вас идеальным выбором. Это отличное место для уединения и релакса, откуда вы вернетесь с новыми силами. Здесь часто отдыхают супружеские пары, а также путешественники-одиночки.

Этот городок живет своей тихой и спокойной жизнью. Поток туристов здесь не велик, так что огромного скопления отелей тут тоже не встретить. И хотя курорт небольшой (его можно объехать за 15 минут), здесь хватает и магазинов, и кафе, и сувенирных киосков.

В пределах города есть только один пляж, и он доступен постояльцам некоторых отелей. Поблизости есть и открытые пляжи, правда, до них нужно будет проехаться на общественном транспорте. В среднем поездка займет не более получаса.

Также здесь можно прогуляться вдоль тенистых аллей и поразглядывать яхты. А любители активного отдыха смогут заняться парусным спортом, пишет портал Chip Travel.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru