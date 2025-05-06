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«Ни» рыба, «ни» мясо: правила русского языка, на которых спотыкаются даже филологи

Опубликовано: 6 мая 2025 21:01
Мужчина
«Ни» рыба, «ни» мясо: правила русского языка, на которых спотыкаются даже филологи
Городовой ру

Лингвист дала совет, как запомнить сложные правила.

Русский язык богат нюансами, и даже те, кто считает себя грамотным, порой допускают ошибки. Одним из самых распространенных камней преткновения является правильное написание частиц «не» и «ни».

Почему возникают эти сложности? Порталу «Городовой» на этот вопрос ответила к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

«Ваш вопрос касается правила написания частиц «не» и «ни». В тех случаях, когда эти частицы под ударением, сложностей не возникает: «Он не был сегодня на складе» и «Кто бы это ни был, надо предупредить его». Но чаще частицы выступают в безударной позиции, поэтому возникают трудности», — объясняет Екатерина.

Почему возникают ошибки?

Дело в том, что правило, регламентирующее написание «не» и «ни», достаточно объемное и включает много пунктов. Оно охватывает сразу два аспекта:

  1. Значение частиц: «не» выражает отрицание, а «ни» – усиливает отрицание. Частица «ни» появляется в предложениях, где у сказуемого есть отрицание с «не» или отрицание выражено другими словами, например, «нельзя».
  2. Слитное и раздельное написание частиц.

«Ни при чем» и другие коварные фразы

Фраза «ни при чем» пишется именно так — с частицей «ни». Это связано с тем, что частица входит в устойчивое сочетание с местоимением. Аналогичный пример: «остаться ни с чем».

«Ошибки могут быть связаны с тем, что правило объемное и включает много пунктов, каждый из которых имеет свое объяснение», — отмечает эксперт.

Другие распространенные ошибки

  1. Усиление отрицания: Часто ошибаются в написании частиц при усилении отрицания. Примеры: «ни разу здесь не был», «на новом месте не знал ни одного соседа», «на небе не было ни облачка».
  2. Сложные предложения: Возможны ошибки в сложных предложениях, где «ни» употребляется перед сказуемым в придаточных предложениях для усиления утверждения. Пример: «Кого он только ни спрашивал, но так и не смог ничего узнать», (известный пример: «Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить» — А.С. Пушкин).
  3. Слитное и раздельное написание «не»: Сложности могут возникнуть с выбором слитного и раздельного написания «не»: как правильно «Слушать его было не интересно» или «Слушать его было неинтересно»? Здесь кроется смысловая разница: при слитном написании утверждается отсутствие интереса, а при раздельном подчеркивается отрицание.

Как избежать ошибок?

Понимание базовых правил и регулярная практика — вот ключ к грамотности. Нужно периодически вспоминать правила, обращать внимание на контекст и не бояться заглядывать в справочники.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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