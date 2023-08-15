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Ноутбук выйдет из строя за считаные месяцы: батарею губит одна простая привычка

15 августа 2023 04:30
Ноутбук выйдет из строя за считаные месяцы: батарею губит одна простая привычка
Ноутбук выйдет из строя за считаные месяцы: батарею губит одна простая привычка
Фотобанк - legion-media.ru

Внимательно следите за устройством.

За последний год компьютерная техника сильно выросла в цене. Поэтому многие владельцы ноутбуков заботятся о работоспособности своего гаджета. Но удается это не всем. Вот какая досадная ошибка быстро приведет к поломке батареи.

Если вы часто пользуетесь техникой там, где нет розетки, внимательно следите за количеством заряда. Подключайте устройство к блоку питания, как только останется 5%. При таком подходе батарея прослужит вам верой и правдой много лет. А вот если расходовать ее в ноль, дорогая техника быстро выйдет из строя.

Кроме этого, обращайте внимание на температуру ноутбука. Не работайте долго на сильной жаре, чтобы не нагревать дополнительно блок питания. А когда приносите технику с мороза, не ставьте сразу на зарядку и не включайте его. Сначала дайте гаджету нагреться, советует Дзен-канал «Блог системного администратора».

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Автор:
Мария Радионова
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