Секреты имперского флота: как опытовый бассейн в Петербурге изменил кораблестроение

В сердце Санкт-Петербурга, на острове Новая Голландия, располагался уникальный объект — опытовый бассейн. Его история, полная инженерных триумфов и трагических событий, оказала колоссальное влияние на развитие российского флота и судостроения.

Но почему он был так важен?

Рождение идеи: Менделеев и великий князь

Все началось в 1882 году, когда Морской технический комитет Морского ведомства принял предложение выдающегося ученого Д.И. Менделеева о создании экспериментального бассейна.

Эту инициативу поддержал Генерал-Адмирал великий князь Алексей Александрович, возглавлявший тогда Ведомство. В 1890 году план бассейна был утвержден.

В 1891-1892 годах на острове забетонировали чашу канала, возвели здания для офисов и хозяйственных построек. Руководителем нового учреждения стал преподаватель Морской академии — капитан А.А. Грехнев.

Бассейн был задуман как лаборатория для определения сопротивления воды при движении судов.

Инженерное чудо: Первый в России

Размеры бассейна впечатляли — длина 120 метров, ширина 6,7 метра и глубина 3 метра. В 1893 году завершили установку буксирной тележки и оборудования. Первые испытания провели с моделью броненосного крейсера «Герцог Эдинбургский».

Позднее испытывались модели крейсеров и линкоров.

Цель была ясна — определить необходимую мощность двигателя для достижения определенной скорости и найти оптимальную форму корпуса корабля. На тот момент в мире существовало всего шесть подобных бассейнов, и Новая Голландия стала местом расположения первого в России.

«Генерал-адмирал Апраксин»: Операция спасения

В 1899–1900 годах контр-адмирал З. П. Рожественский провел необычную операцию по спасению линкора береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», севшего на мель у острова Гогланд.

Для расчетов и экспериментов использовалась модель судна, построенная и испытанная в опытовом бассейне. Благодаря этому удалось решить задачу, которую многие считали невыполнимой — «победу над задачей» одержал бассейн.

Крылов и «Ермак»: Новая эра судостроения

В 1900 году Капитана-Адмирала А.Н. Крылова назначили начальником опытового бассейна. Именно он предложил создать научно-исследовательское учреждение, включавшее бассейн и лаборатории.

В этом же году вице-адмирал С.О. Макаров приказал провести испытание первого в мире линейного ледокола «Ермак». Опытовый бассейн сыграл важную роль в развитии ледокольной промышленности в России и СССР — не только в строительстве военных, но и гражданских судов.

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», в 1911 году император Николай II закрепил за учреждением название: Опытный судостроительный бассейн.

Испытания войной: от Гражданской до Великой Отечественной

С 1918 по 1925 год участь бассейна оставалась неопределенной из-за Гражданской войны. В 1919 году С.В. Вяхирев принял руководство. После утверждения пятилетних планов судостроения в середине 1920-х годов работа возобновилась.

В 1930 году начальником стал Н.В. Алякринский, под руководством которого начались испытания самодвижущихся моделей и гребных винтов.

31 мая 1931 года на базе Опытового судостроительного бассейна и трех секций Научно-технического комитета ВМС РККА был основан Научно-исследовательский институт военного кораблестроения (НИИВК) (с 1932 года НИИ-1 ВМС).

В конце 1930-х годов институт начали расширять и построили новые комплексы зданий в районе Московского проспекта.

Во время Второй Мировой Войны большинство сотрудников эвакуировали в Казань, но 80 человек остались в Ленинграде, чтобы сохранить комплексы сооружений и помогать флоту и судостроительным заводам.

На базе лабораторий института был создан завод по ремонту торпедных катеров, где отремонтировали 96 двигателей. Специалисты участвовали в ремонте судов в Кронштадте и Ленинграде, собирали информацию о боевых повреждениях.

Закат легенды: от науки к разрушению

Исследования продолжались до конца 1970-х годов в старом экспериментальном бассейне в Новой Голландии. До начала 21 века в исторических зданиях оставались подразделения ЦНИИ им. Академика Крылова, но большая часть помещений была сдана в аренду.

В 2006 году здания института на территории Новой Голландии были разрушены для реконструкции острова и создания парковой зоны.

История опытового бассейна в Новой Голландии — это история инженерной мысли, научных открытий и преданного служения Отечеству. Его разрушение — потеря важной части исторического наследия России. Однако, память о нем живет в истории российского флота и судостроения.