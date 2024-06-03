Новое направление в туризме — стайкинг: что это такое и почему вокруг него такой ажиотаж

Если вам наскучил стандартный отдых с весельем и аниматорами — вам это точно понравится.

В туризме неожиданно "нарисовались" два новых тренда, которые стремительно завоевывают популярность во всем мире. Если раньше путешественники стремились бронировать туры на 7-14 ночей, желали больше развлечений на территории отеля, то теперь все круто поменялось. В моде стайкинг и сон-туризм. Поясняем, что это и стоит ли пробовать на себе.

Власти Таиланда, например, уже приняли новые правила игры и вовсю перепрофилируют гостиницы под запросы отдыхающих. Стайкингом называются непродолжительные по времени туры (2-4 суток) с предоставлением услуг для максимального расслабления тела и души. Это могут быть спа-процедуры, массажи разных видов, бассейны на территории или даже в самом номере на балконе. В основном это направление востребовано среди молодежи, самой мобильной и занятой категории туристов.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Многие представители IT-сферы и других офисных специальностей воспринимают стайкинг как возможность быстро перезагрузиться, набраться новых сил, при этом не погружаясь в отдых с головой. Этакий мини-перерыв в однообразных рабочих буднях. По той же причине путешественники интересуются сон-туризмом. Да-да. На курорты они приезжают не ради безудержного веселья, а чтобы банально выспаться. Тайские отели уже успели переоборудовать номера специально для таких взыскательных сонь.

Для них в цене приглушенное комфортное освещение, хороший ортопедический матрас, премиального качества постельное белье. Ну и, конечно, отменная шумоизоляция, чтобы никто не посмел прервать сладкий сон туриста. Во время бодрствования гостя тоже напрягать не будут. Зато могут предложить разного рода терапевтические занятия вроде йоги, кулинарных курсов, медитативных практик, гидротерапии, каякинга, посещения кинозалов и библиотек.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com

Russian Look/Globallookpress.com

Отдельно надо сказать и о питании. Любители стайкинга предпочитают трапезничать в уединении, прямо в номере. Одних может устроить меню с минимумом позиций, другим подавай разносолы со шведского стола, всего понемногу. Это отельеры тоже учитывают. Так что индивидуальный подход обеспечен. Еще одним требованием туристов считается неограниченное количество питьевой воды и льда для напитков.

Источник фото: news.ru/Petrov Sergey/Globallookpress.com