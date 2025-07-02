Новые схемы и старые уловки: как не стать добычей мошенников на Невском проспекте

Невский проспект в Санкт-Петербурге — место, куда стремятся туристы со всей России и мира. Красивые здания, памятники, атмосфера северной столицы манят, но вместе с этим здесь подстерегает и немало неприятностей.
Мошенники «охотятся» на доверчивых людей и ловко обманывать гостей города. Расскажем о распространенных схемах злоумышленников, чтобы не попасться на уловки и сохранить настроение от прогулки.
Новая схема обмана с браслетами
В последнее время местные жители заметили, как у мошенников появилась новая хитрость: к туристу подходит мужчина, жмет руку, делает какой-то «обряд» пальцем по лбу и настаивает купить браслет за 500 рублей и выше.
Отказаться бывает сложно, потому что после такого «ритуала» начинают давить психологически. Эта схема только набирает обороты, и о ней уже предупреждают в соцсетях.
Классика жанра: костюмированные «Петр и Екатерина»
Наверное, каждый турист видел на Невском людей в исторических костюмах — «Петра» и «Екатерину». Они предлагают сфотографироваться, иногда буквально навязываются, а потом требуют деньги.
Отказаться бывает неловко — в ответ могут последовать угрозы или неприятные намеки. Лучше заранее подготовиться и спокойно сказать «нет».
Кстати, таких навязчивых аниматоров предлагают штрафовать, но эксперты отмечают, что пока не понятно, как это будет выглядеть.
Живые статуи
Еще один популярный способ — «живые статуи». Человек в серебряной краске стоит неподвижно, потом неожиданно двигается, а после требует оплату за фото. Часто рядом ходят помощники, которые не дают уйти без оплаты.
Если не хотите проблем, лучше не фотографироваться с ними.
Художники с портретами
На Невском часто встречаются художники, которые обещают быстро нарисовать портрет бесплатно или за символическую сумму. Но в итоге требуют около 1000 рублей.
Отказаться бывает сложно из-за смущения или нежелания портить отношения. Если не хотите переплачивать, лучше заранее отказаться, отмечает автор отзыва.
Псевдоволонтеры и благотворительность
Молодые люди с бейджиками о благотворительности могут остановить и попросить пожертвовать деньги на лечение детей или озеленение города. Но часто это мошенники, которые не имеют никакого отношения к настоящим фондам.
Если попросить документы или сайт — обычно ответа не будет. Деньги таким давать нельзя.
Осторожно с QR-кодами и покупками «с рук»
На стенах или столбах могут быть наклеены QR-коды с заманчивыми предложениями скидок. Сканируете — и с карты списывают деньги без вашего ведома.
Также уличные зазывалы могут пытаться продать билеты на прогулки по рекам, экскурсии или сувениры по завышенным ценам или вовсе поддельные.
Лучше покупать билеты и услуги только на официальных сайтах или в проверенных местах.
Невский проспект — красивое и историческое место, но туристам стоит быть начеку. Мошенники придумывают все новые способы обмана, поэтому лучше заранее знать о них и не попадаться на уловки.
Тогда прогулка по главной улице Петербурга останется в памяти только с приятными впечатлениями, а не с неприятными историями.