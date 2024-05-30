Нужно ли заранее вставать в очередь на посадку в самолет

Некоторые пассажиры стараются как можно быстрее забежать в самолет. Как только открывается посадка, они выстраиваются в очередь. Другие же спокойненько продолжают сидеть в креслах, ожидая пока цепочка людей рассосется. У каждого из подходов есть свои преимущества.

Почему стоит бежать вперед

Те, кто взойдут на борт быстрее, выигрывают как минимум в двух моментах. Во-первых, они сразу пройдут к своим местам и не будут ждать, пока впередисидящие пассажиры разложат все свои вещи и, наконец, соизволят занять место.

Источник фото: Legion-Media

Во-вторых, им удастся спокойно разместить ручную кладь на верхних полках. Тем, кто придет в конце, места может и не хватить. Тогда придется искать не до конца заполненный лоток по всему салону. А это чревато ссорами с сидящими под ним пассажирами. Дело в том, что некоторые свято верят, что каждый отсек закреплен за местами, над которыми находится. Однако это не так.

Источник фото: Legion-Media

Часть пассажиров получает, что ранний выход на посадку поможет избежать овербукинга. Однако на самом деле порядок входа в самолет на это никак не влияет. Как правило, пассажиров отсеивают еще на этапе регистрации. Если же снимают позже, то не смотрят на то, каким по счету человек стоит в очереди.

Почему стоит подождать

Самый очевидный повод для того, чтобы не торопиться на борт – стремление сберечь нервы и лишний раз не напрягаться. Если вы будете дожидаться посадки, сидя в кресле, не придется толкаться в очереди. Вы спокойно успеете сходить в туалет и, возможно, даже приобрести что-нибудь в дьюти-фри.

Более того, иногда приход к гейту в самом конце посадки увеличивает шансы на пересадку в бизнес-класс. Однако рассчитывать на это могут в первую очередь хорошо одетые пассажиры-одиночки. Если вы путешествуете в шлепанцах и леггинсах, на получение более комфортного места рассчитывать не стоит. Также важно соблюдать вежливость в общении с экипажем воздушного судна, говорится на портале Express.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media