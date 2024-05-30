Нужно ли заранее вставать в очередь на посадку в самолет

Некоторые пассажиры стараются как можно быстрее забежать в самолет. Как только открывается посадка, они выстраиваются в очередь. Другие же спокойненько продолжают сидеть в креслах, ожидая пока цепочка людей рассосется. У каждого из подходов есть свои преимущества.
Почему стоит бежать вперед
Те, кто взойдут на борт быстрее, выигрывают как минимум в двух моментах. Во-первых, они сразу пройдут к своим местам и не будут ждать, пока впередисидящие пассажиры разложат все свои вещи и, наконец, соизволят занять место.
Во-вторых, им удастся спокойно разместить ручную кладь на верхних полках. Тем, кто придет в конце, места может и не хватить. Тогда придется искать не до конца заполненный лоток по всему салону. А это чревато ссорами с сидящими под ним пассажирами. Дело в том, что некоторые свято верят, что каждый отсек закреплен за местами, над которыми находится. Однако это не так.
Часть пассажиров получает, что ранний выход на посадку поможет избежать овербукинга. Однако на самом деле порядок входа в самолет на это никак не влияет. Как правило, пассажиров отсеивают еще на этапе регистрации. Если же снимают позже, то не смотрят на то, каким по счету человек стоит в очереди.
Почему стоит подождать
Самый очевидный повод для того, чтобы не торопиться на борт – стремление сберечь нервы и лишний раз не напрягаться. Если вы будете дожидаться посадки, сидя в кресле, не придется толкаться в очереди. Вы спокойно успеете сходить в туалет и, возможно, даже приобрести что-нибудь в дьюти-фри.
Более того, иногда приход к гейту в самом конце посадки увеличивает шансы на пересадку в бизнес-класс. Однако рассчитывать на это могут в первую очередь хорошо одетые пассажиры-одиночки. Если вы путешествуете в шлепанцах и леггинсах, на получение более комфортного места рассчитывать не стоит. Также важно соблюдать вежливость в общении с экипажем воздушного судна, говорится на портале Express.
Источник фото: Legion-Media