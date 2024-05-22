Спите как миллиардеры: Илон Маск рассекретил лучший способ быстрого засыпания

Известный американский миллиардер Илон Маск считается редким работягой. Несмотря на то, что денег у него и так куры не клюют, бизнесмен готов был лишить себя сна и отдыха, разрабатывая новые проекты. Он признавался, что в его жизни был жуткий период, когда почти не спал, трудясь на износ по 120 часов в неделю.

Источник фото: globallookpress.com

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Маск проводил ночи в своем кабинете, а когда силы совсем покидали, засыпал в офисе прямо на полу в одежде. Благо, основатель Tesla вовремя понял, что дальше так продолжаться не может. В этом режиме он быстро загубил бы себя, так как организм уже сигналил об "аварийном" состоянии. Пришлось делегировать часть полномочий коллегам и настраиваться на новый распорядок. Как утверждает Илон, теперь он не разрешает себе работать больше 80 часов в неделю. Это тоже много в сравнении с трудовым режимом обычных людей, которые трудятся всего по 8-9 часов в сутки. Спит миллиардер 6 часов, но этого ему вполне достаточно, чтобы наутро почувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

На одной из деловых конференций в Лос-Анджелесе Маск раскрыл свой инновационный способ быстрого засыпания. Он не считает овечек и не делает вдохи и выдохи по особой схеме. Вместо этой устаревшей чепухи бизнесмен включает остросюжетные фильмы о глобальных мировых катастрофах. Среди них есть как художественные, так и документальные. Главное, чтобы в них рассказывалось о неминуемой угрозе существованию всего живого на Земле. До конца он картины почти никогда не досматривает. Они действуют на Маска почти как мамина колыбельная в детстве.

Источник фото: globallookpress.com

Legion-media.ru

Не факт, что такой метод засыпания подойдет обычным людям. Как известно, склад ума и психики у гениев (а Илон по праву считается одним из таковых) сильно отличается от нашего. На всякий случай вот вам еще несколько оригинальный способов погрузиться в глубокий безмятежный сон.

Поглаживайте живот. Неважно, по часовой стрелке, вдоль или поперек.

Пейте вишневый сок незадолго до сна.

Напрягите и расслабьте пальцы ног около семи раз.

Пересмотрите прожитый день в обратном порядке в своем воображении.

Займитесь любовью.

Спойте сами себе спокойную песню.

Почитайте книгу.

Автор: Kim Shiflett

Источник фото: globallookpress.com