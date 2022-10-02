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Илон Маск

Происшествия
На заводе SpaceX в Техасе взорвался бак с жидким азотом
В четверг, 20 января, на заводе американской компании SpaceX произошел внештатный инцидент — на площадке Бока-Чика в Техасе взорвался резервуар с жидким азотом. Криогенная жидкость эффектно вырвалась из резервуара, захлестнув окружающую местность.
20 янв 2022 13:28
Общество
«Ты нам так нужен!»: Любители Tesla предложили Илону Маску открыть представительство в России
Владельцы электрокаров Tesla в России выступили с призывом к Илонку Маску открыть официальное представительство американской автомобильной компании в стране. Обращение «теславодов» опубликовано на YouTube.
11 янв 2022 15:58
Общество
Илон Маск раскрыл личность предполагаемого создателя биткоина
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о собственной причастности к созданию биткоина и назвал имя возможного создателя самой знаменитой в мире криптовалюты. Об этом он рассказал во время интервью в подкасте Лекса Фридмана, передает «Лента.ру».
30 дек 2021 11:28
Общество
«Это чертовски крутой автомобиль!»: Байден проехался с ветерком на электропикапе Hummer
В четверг, 18 ноября, президент США Джо Байден опробовал электрический пикап Hummer EV в рамках открытия автомобильного завода GM Factory Zero в Детройте. Видео небольшого тест-драйва выложили в YouTube.
18 ноя 2021 09:50
Общество
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу
Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. 30 августа она должна была пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте SpaceX.
30 авг 2021 11:07
Общество
Илон Маск поаплодировал главе «Роскосмоса» Рогозину за призыв к российским миллиардерам
Призыв генерального директора российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина к отечественным миллиардерам вкладываться в освоение космоса заслуживает аплодисментов. Так считает основатель американской компании SpaceX Илон Маск, сообщает РИА Новости.
13 июл 2021 12:16
Общество
Илон Маск инвестирует до 30 миллиардов долларов в проект StarLink
Американский миллиардер Илон Маск объявил о своих планах инвестировать до 30 миллиардов долларов в проект StarLink. Сегодня около 3,7 миллиарда человек на планете не имеют доступа к интернету. Наземные вышки во многих странах установить невозможно. Это проблему может решить спутниковая связь. 
30 июн 2021 21:21
Общество
Tesla показала самый быстрый электрокар Model S Plaid
Американская компания Tesla представила свой новый «безумно быстрый» электромобиль Model S Plaid. Презентация под руководством главы компании Илона Маска прошла в четверг в городе Фримонт, штат Калифорния. Трансляция велась на сайте Tesla.
14 июн 2021 15:28
Общество
Илон Маск анонсировал появление Tesla в России
Американский предприниматель Илон Маск рассказал о дальнейших планах Tesla. По его словам, в будущем компания собирается появиться на российском рынке. В дальнейших планах – рынки Казахстана и других стран СНГ.
21 май 2021 12:08
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