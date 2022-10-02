Пойдет в тираж, как только поумнеет.
Маск уверен, что Толкин сейчас «переворачивается в гробу».
Прощальный вечер с одноклассниками стремится к бесконечности по стоимости.
В своей книге, опубликованной 450 лет назад, французский алхимик сделал множество пророчеств.
Миллиардер сделал громкое заявление.
Миллиардер и артистка хоть и не живут вместе, сумели сохранить дружеские отношения.
В четверг, 20 января, на заводе американской компании SpaceX произошел внештатный инцидент — на площадке Бока-Чика в Техасе взорвался резервуар с жидким азотом. Криогенная жидкость эффектно вырвалась из резервуара, захлестнув окружающую местность.
Владельцы электрокаров Tesla в России выступили с призывом к Илонку Маску открыть официальное представительство американской автомобильной компании в стране. Обращение «теславодов» опубликовано на YouTube.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о собственной причастности к созданию биткоина и назвал имя возможного создателя самой знаменитой в мире криптовалюты. Об этом он рассказал во время интервью в подкасте Лекса Фридмана, передает «Лента.ру».
В Соединенных Штатах Америки состоялся очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию Илона Маска.
В четверг, 18 ноября, президент США Джо Байден опробовал электрический пикап Hummer EV в рамках открытия автомобильного завода GM Factory Zero в Детройте. Видео небольшого тест-драйва выложили в YouTube.
В понедельник, 13 сентября, американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Вместе с ней в космос отправилась очередная группировка микроспутников Starlink. Трансляцию вел сайт компании.
Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. 30 августа она должна была пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте SpaceX.
Компания Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Глава компании Илон Маск заявил об этом 19 августа в ходе корпоративной конференции, трансляцию вели на сайте Tesla.
Cybertruck и Roadster В Сети появился трейлер, посвященный автомобилям Tesla Cybertruck и Roadster. Видеоролик опубликован на Twitter-аккаунте основателя компании Tesla Илона Маска.
Призыв генерального директора российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина к отечественным миллиардерам вкладываться в освоение космоса заслуживает аплодисментов. Так считает основатель американской компании SpaceX Илон Маск, сообщает РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск объявил о своих планах инвестировать до 30 миллиардов долларов в проект StarLink. Сегодня около 3,7 миллиарда человек на планете не имеют доступа к интернету. Наземные вышки во многих странах установить невозможно. Это проблему может решить спутниковая связь.
Американская компания Tesla представила свой новый «безумно быстрый» электромобиль Model S Plaid. Презентация под руководством главы компании Илона Маска прошла в четверг в городе Фримонт, штат Калифорния. Трансляция велась на сайте Tesla.
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск поучаствовал в российском просветительском марафоне «Новое Знание». Одной из тем его выступления стали отношения между Россией и США.
Американский предприниматель Илон Маск рассказал о дальнейших планах Tesla. По его словам, в будущем компания собирается появиться на российском рынке. В дальнейших планах – рынки Казахстана и других стран СНГ.