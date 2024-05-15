Трактор, Калерия или Мессия: самые необычные и странные имена детей в СССР и сейчас

Некоторые люди считают, что имя сильно влияет на судьбу человека. Именно поэтому будущие родители тщательно подходят к тому, как назвать будущего сына или дочку, штудируя тонны литературы и читая описание в справочниках. В СССР и вовсе были настолько странные имена, что их в день совершеннолетия с радостью меняли вместе с паспортом.

Конечно, было много Кать, Тань и Свет, но самые изощренные умы называли отпрысков в честь великих советских праздников, личностей или событий. В современном мире, кстати, тоже есть свои уникумы. Рассмотрим самые странные варианты.

Имена в СССР

В Советском Союзе можно было встретить мальчишку с именем Вектор. Оно больше похоже на заграничное, но расшифровывалось как «Великий коммунизм торжествует». Луиджи тоже могли появиться среди знакомых. Значение было весьма специфическим — «Ленин умер, но его идеи живы».

Гертрудой называли девочек в честь героев труда. Еще одно необычное имя — Калерия. И тут нет ошибки в первой букве. Советские люди вкладывали в это имя очень глубокий смысл: «Красная Армия легко разгромила империалистов Японии».

В 1923 году в СССР был выпущен первый трактор и люди настолько впечатлились этим событием, что стали называть так своих детей. В свидетельствах о рождении появились Трактор и Тракторина и никого это особо не удивляло. Электрификациями называли в честь появившегося электричества, а Догнат-Перегнатом называли в честь фразы Никиты Хрущева «догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения».

Имена даже собирали из лозунгов партий. Самые необычные это Плинта — «партия Ленина и народная трудовая армия», Вилюр — «Владимир Ильич любит рабочих» или Ленуза, «Ленина-Ульянова заветы».

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Имена в 21 веке

В современном мире на детских площадках появились Тиффани, Аглая, Златослава, Агния, Марта, Апполинария, Весна, Добромира, Забава, Лорианна. Среди мальчиков можно заметить Саяна, Сократа, Радна, Доминика, Алтая, Лавра, Максимуса, Одина, Одиссея, Олаф-Ливана, Спартака.

В Москве ребенка назвали Ласт Ван в честь названия альбома любимого рэп-исполнителя. Виагра тоже появилась в столице. Родители долго не могли зачать ребенка и прибегли в знаменитому препарату. Наречь дочь решили в честь него.

Еще вы легко можете встретить таких людей с именами Жужа, Тюльпан, Салат Латук, Миллионера, Авиадиспетчер. А в США и вовсе существует Мессия. Таких детей уже больше тысячи. На континенте встречаются Эрос, Харизма, Ланцелот, Лексус, Фантазия. Илон Маск и вовсе пошел дальше. Он назвал сына X Æ A-12. Только ему известно, как звать малыша на обед или с прогулки.

Источник фото: Legion-Media