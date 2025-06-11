Фантазии о будущем автопрома: что мог бы построить Илон Маск, если бы жил в России

Власти заявили, что в России могли бы предоставить Маску убежище, если бы он в этом нуждался. И люди пустились в фантазии на тему, что мог бы сделать миллионер, если бы он жил в Москве.

Вокруг Илона Маска, основателя Tesla и одного из самых известных предпринимателей современности, разгорелся новый скандал. После заявления бывшего советника президента США Стива Беннона о необходимости депортировать Маска из страны, российские политики выразили готовность принять миллиардера у себя.

Редакция Autonews.ru пофантазировала, чем мог бы заняться Илон Маск, если бы решил переехать в Россию и посвятить себя развитию отечественного автопрома.

Реактивный «Крым»: российский родстер по-американски

Одним из первых проектов, к которым мог бы присоединиться Маск, стал бы молодежный родстер «Крым», созданный выпускниками МГТУ им. Баумана.

С учетом опыта Tesla, запуск модели в серию заметно ускорился бы, а сам автомобиль получил бы уникальные решения — например, реактивные ускорители, аналогичные тем, что планировались для Tesla Roadster.

Правда, ограниченные возможности завода в Орехово-Зуево могли бы стать препятствием для реализации столь амбициозных идей.

Электровнедорожник Lada: вызов для Маска

АвтоВАЗ уже имеет опыт привлечения иностранных специалистов, поэтому приглашение Илона Маска выглядело бы логичным шагом.

В Тольятти он мог бы заняться разработкой электрической версии кроссовера Lada B+ Cross, используя наработки Tesla Model Y. Кроме того, под руководством Маска перспективным стало бы создание электрических модификаций популярных моделей Vesta и Aura.

УАЗ Cybertruck: российский ответ Tesla

Ульяновский автозавод мог бы предложить Маску возглавить проект по созданию отечественного аналога Tesla Cybertruck. Такой электропикап вполне мог бы стать хитом не только в России, но и за ее пределами.

Также Маск мог бы заняться электрификацией внедорожника Patriot — правда, для начала стоило бы вернуть в модель автоматическую трансмиссию.

Летающий седан: мечты о будущем

Еще одним интересным направлением для Маска мог бы стать проект летающего автомобиля от московского ДКБ «Филатов».

Сейчас четырехвинтовой седан «ИФ-6» существует только в виде виртуального концепта и прототипа 1:5, но инвестиции Маска и его инновационный подход могли бы превратить фантазию в реальность. Тем более, что Tesla уже с 2017 года занимается разработками в области летающего транспорта.

Переезд Илона Маска в Россию — пока лишь фантазия, но даже в теории такой сценарий открывает перед отечественным автопромом совершенно новые горизонты. Опыт, инвестиции и нестандартное мышление миллиардера могли бы вдохнуть новую жизнь в самые амбициозные проекты российских инженеров и дизайнеров.

А пока остается только мечтать и следить за развитием событий в мире большого бизнеса.