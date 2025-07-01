Переселение душ в кибертело: Илон Маск обещает бессмертие через роботов

Илон Маск вновь удивляет мир своими амбициозными заявлениями. На этот раз речь идет о технологии, которая позволит людям с чипом Neuralink управлять всеми движениями робота Tesla Optimus и при этом полностью чувствовать его тело как собственное.

Многочисленные сенсоры, встроенные в корпус робота, сделают это возможным. Кажется, в скором времени люди смогут по собственному желанию «переселяться» в роботов.

Философия бессмертия: Мозг как центр вселенной

Зачем людям понадобится заменять себя роботами? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Эта вся новость, она, в общем, стара, как мир. Дело в том, что человек, как живое существо разумное, он, конечно же, существует в основном в мозговом веществе», — отмечает Попов.

Попов подчеркивает, что именно в мозге происходят все нейропроцессы, связанные с восприятием себя и окружающего мира. Он проводит аналогию с фильмом «Матрица», где «мозговое вещество где-то хранится, а все остальное как бы это только образы, которые двигаются».

Сердце, кровеносная система и лимфа — это всего лишь система жизнеобеспечения мозга.

Идея Маска, по мнению эксперта, «если она даже технически осуществима, то она находится на уровне, так скажем, философского отношения к всему происходящему».

Суть в том, что Маск предлагает «жизнь вечную».

«Давайте мозг будем каким-то образом за ним ухаживать, чтобы он не помирал. Например, будем держать его в потоке кислорода или каким-то образом обеспечивать ему жизнь, жизненное обеспечение. А все остальное тело заменим роботом», — говоритПопов.

Человек против ИИ: Битва за креативность и совесть

Интересно, что идея Маска, по словам Попова, «идет глубоко в разрез с адептами нейросетевых решений и искусственных интеллектов». Он объясняет это тем, что Маск подчеркивает, что «человек со своими мозгами, он более креативен, более творческий, он более совестливый».

По мнению эксперта, главное отличие человеческого интеллекта от искусственного интеллекта заключается в наличии совести, эмоций и морали.

«У человека есть совесть, эмоции и мораль. А у искусственного интеллекта ничего из этого нет. И даже если программировать, то это можно будет просто дозировать каким-то образом», — утверждает автоэксперт.

Техническая возможность и временные рамки

Вопрос о технической осуществимости идеи Маска остается открытым. Дмитрий Попов считает, что в теории такое возможно. Однако он добавляет:

«Когда это появится? Ну, мы этого не увидим, к сожалению. Вот все. А так, в общем, как бы речь идет о жизни вечной».

Несмотря на скептицизм относительно сроков реализации, эксперт признает, что сама идея «переселения» разума в роботов — это шаг к вечной жизни.

Но стоит ли оно того — жертвовать человеческим телом ради бессмертия в киберпространстве? И не потеряют ли люди эмоции, чувства и совесть?

Будущее, которое рисует Илон Маск, одновременно завораживает и пугает. Технологии развиваются с невероятной скоростью, и то, что казалось научной фантастикой еще вчера, сегодня может стать реальностью завтра. Но важно помнить, что технологии должны служить человечеству, а не наоборот.

Важно сохранить человечность, даже если люди научатся жить вечно в телах роботов. Как сказал классик: «Человек – это звучит гордо!». Также важно, чтобы это звучало гордо и в эпоху кибербессмертия.