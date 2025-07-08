Max, WhatsApp и Telegram так не могут: появился новый мессенджер — для работы не нужен интернет и мобильная связь

Идеально для Петербурга и других городов, где есть проблемы со связью.

В условиях частичного отключения мобильной связи в Петербурге и других крупных городах России, появление мессенджера, которому вообще не нужен интернет да и мобильная связь, выглядит почти как фантастика.

Но это реальность — и зовут её Bitchat. Его представил Джек Дорси, сооснователь запрещенной в России соцсети, которую выкупил Илон Маск. И он обещает, что сообщения теперь будут доходить даже тогда, когда вокруг глушат всё.

Принцип прост: телефоны связываются друг с другом через Bluetooth и Wi-Fi, создавая так называемую mesh-сеть. Без сим-карты, без регистрации, без серверов. Просто запускаешь приложение — и пишешь.

Дальше сообщение само находит путь к получателю, передаваясь через других пользователей поблизости. А если нужно переслать дальше — цепочка продолжится, пока смартфоны физически могут дотянуться друг до друга. По задумке — идеальный инструмент для связи во время проблем.

Кажется, это ровно то, что сейчас нужно Петербургу — городу, где связь пропадает. Но тут есть тонкий момент.

Создатель заявляет, что шифрование у мессенджера надёжное, и «никто не сможет прочитать сообщения». Однако приложение пока работает в режиме теста, исходники хоть и выложены на GitHub, но широкого аудита со стороны криптографов не проходили.

А значит — гарантий, что вся эта система действительно анонимна и устойчива, пока нет. К тому же, mesh-сеть хороша при высокой плотности пользователей. Если рядом нет людей с Bitchat — сообщение просто зависнет.