Русский Хогвартс для технарей в Петербурге: всё об ИТШ №777, школе-кампусе из будущего

Это не просто школа, а гигантский образовательный центр, построенный с нуля, чтобы доказать: государственное образование может быть ультрасовременным, технологичным и невероятно крутым.

Забудьте о типовых школьных зданиях и тесных классах. На северо-западе Петербурга, в Приморском районе, раскинулся настоящий образовательный кампус, больше похожий на штаб-квартиру IT-корпорации или университет из Кремниевой долины.

Инженерно-технологическая школа (ИТШ) №777 — это самый масштабный и современный школьный проект города за последние десятилетия.

Здесь всё — от архитектуры до расписания — подчинено одной цели: воспитанию нового поколения инженеров, изобретателей и создателей цифрового мира.

История: создана, а не унаследована

В отличие от школ с вековой историей, ИТШ №777 была основана совсем недавно, в 2019 году.

Это был сознательный шаг правительства Петербурга: не реформировать старое, а создать принципиально новое образовательное пространство. Школу спроектировали и построили "в чистом поле" как флагманский проект, который должен был задать новый стандарт для всей страны.

Идея заключалась в том, чтобы собрать под одной крышей все возможные ресурсы для развития инженерных и IT-компетенций: от начальной школы до предпрофессиональной подготовки в старших классах, интегрировав учебный процесс с работой в настоящих мастерских и лабораториях.

Методика: учеба через создание

Главный принцип ИТШ — "learning by doing" (обучение через действие).

Теория здесь неотделима от практики, а оценка за проект порой важнее, чем оценка за контрольную.

Пространство как инструмент. Сама школа — это образовательная среда. Огромные атриумы, трансформируемые классы, лаборатории с прозрачными стенами, медиацентр, бассейн, многочисленные спортивные залы. Всё это создает атмосферу открытости и поощряет совместную работу. Технопарк "Кванториум". Сердце школы — собственный детский технопарк. Это не просто кружки после уроков, а часть учебной программы. Здесь есть лаборатории робототехники, 3D-моделирования и прототипирования (фаблабы), медиастудия с профессиональным оборудованием, инженерные мастерские. Проектная деятельность. Вместо рефератов — реальные проекты. Ученики создают мобильные приложения, конструируют роботов, снимают фильмы, разрабатывают инженерные устройства. Работа ведется в командах, что учит сотрудничеству и распределению ролей. Партнерство с индустрией. Школа активно сотрудничает с ведущими техническими вузами (Политех, ИТМО) и IT-компаниями. Их специалисты проводят мастер-классы, выступают наставниками проектов и помогают формировать актуальную учебную программу.

Условия поступления

Несмотря на статус супершколы, ИТШ №777 остается государственным учреждением, и правила приема здесь строго регламентированы.

Начальная школа (1-4 классы): прием осуществляется в первую очередь по территориальному принципу (прописка в прикрепленных к школе домах).

Специализированные классы (набор в 5, 8, 10 классы): вот здесь начинается конкурс. Отбор проходит на свободные места и включает в себя оценку портфолио ученика (грамоты, участие в олимпиадах), тестирование по профильным предметам и собеседование, где оценивают мотивацию и интерес к инженерно-техническому творчеству.

Результат: новое поколение победителей

ИТШ №777 еще слишком молода, чтобы иметь список знаменитых выпускников.

Ее успех измеряется иначе — достижениями ее нынешних учеников.

Чемпионы WorldSkills: ученики ИТШ регулярно занимают призовые места на национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Juniors в компетенциях "Инженерный дизайн CAD", "Мобильная робототехника", "Прототипирование".

Проектные победы: команды школы успешно выступают на всероссийских технических конкурсах и олимпиадах, представляя проекты, разработанные в стенах школьного технопарка.

Траектория в топ-вузы: первые выпускники уже штурмуют лучшие технические университеты страны, приходя туда не с багажом теории, а с реальным портфолио реализованных проектов.

Инженерно-технологическая школа №777 — это смелый и впечатляющий ответ на вызовы времени.

Это место, где детей учат не просто потреблять технологии, а создавать их.

И, возможно, именно здесь, в сверкающих лабораториях и мастерских на северо-западе Петербурга, прямо сейчас растут будущие Илоны Маски и Стивы Джобсы российского разлива.