Стал известен размер выплат из пенсионных накоплений в России: что за эту сумму можно купить

Данные Социального фонда России показывают, что средний размер ежемесячных выплат из пенсионных накоплений в России на начало 2025 года составил всего 1667,48 рубля. Эта цифра вызвала волну негативных отзывов и вопросов о эффективности пенсионной системы и перспективах обеспечения достойной старости граждан.

Такой низкий уровень выплат ставит под сомнение целесообразность накоплений для многих россиян.

Расчет средней ежемесячной накопительной пенсии: методология и ограничения

Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Однако такой подход имеет ограничения.

Как пишет РИА Новости, он не учитывает индивидуальные различия в размере накоплений и длительности жизни. В результате средняя величина может не отражать реальную ситуацию для большинства пенсионеров. Расчет основан на среднестатистических данных, которые не всегда адекватно представляют реальный разброс значений.

Условия получения пенсионных накоплений

Если размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно. Это дает пенсионерам право выбора между небольшими ежемесячными выплатами и разовым пособием.

Однако такой выбор часто сложен и требует тщательного анализа индивидуальных финансовых условий и планов на будущее. Не всегда единовременное получение суммы является выгодным решением, особенно при небольшом размере накоплений.

Показатель Значение Средний размер ежемесячной выплаты из пенсионных накоплений 1 667,48 руб. Дата расчета 1 января 2025 года Период дожития для расчета (2025 год) 270 месяцев Условие для единовременной выплаты < 10% прожиточного минимума

Причины низкого размера пенсионных накоплений

Низкий размер пенсионных накоплений вызван несколькими факторами. Один из них — низкий уровень отчислений в накопительную часть пенсии. Другой фактор — невысокая доходность инвестиций пенсионных средств.

Что можно купить на 1667 рублей

На 1667 рублей можно купить один или несколько продуктов первой необходимости, но этой суммы недостаточно для существенных покупок или покрытия коммунальных услуг, которые также дорожают.