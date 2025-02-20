Один уникальный дворец в Петергофе бесплатно откроет двери 23 февраля: на что там посмотреть

23 февраля, в День защитника Отечества, у жителей и гостей Санкт-Петербурга появится отличная возможность бесплатно посетить Фермерский дворец в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Это уникальный шанс прикоснуться к истории и увидеть своими глазами место, тесно связанное с именем императора Александра II.
Уникальный памятник истории
Фермерский дворец – единственный дворец в России, построенный специально для императора Александра II. За свою историю он успел побывать молочной фермой, служебными и хозяйственными помещениями, а также детскими и учебными комнатами. Это место хранит множество тайн и интересно своей многогранной историей.
Что можно увидеть во дворце?
Посетители Фермерского дворца смогут увидеть:
- Рабочий кабинет царя-освободителя, в котором готовились важнейшие для России законопроекты, определившие ход истории страны;
- Во дворце сохранился уникальный механизм лифта, созданного специально для императрицы Марии Александровны;
- В экспозиции представлены фотографии XIX века, позволяющие окунуться в атмосферу того времени.
Как оформить билеты?
Билеты на бесплатное посещение Фермерского дворца 23 февраля можно оформить заранее на сайте музея-заповедника «Петергоф» или в кассе музея в день посещения. Дворец будет открыт для посетителей с 10:30 до 17:00. Вход и кассы работают до 16:00, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Возможность бесплатного посещения Фермерского дворца – прекрасный подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга в День защитника Отечества. Это позволяет прикоснуться к истории и культурному наследию России, не затрачивая при этом значительные средства.
Читайте также:
Бесплатный вход в Эрмитаж 23 февраля: как попасть в главный музей Санкт-Петербурга
Современное искусство Урала покоряет Петербург: открылась уникальная выставка в Музее Фаберже
Всего за 400 рублей в Петергофе можно почувствовать себя императором: многие даже не знают о бане в музее-заповеднике