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Один уникальный дворец в Петергофе бесплатно откроет двери 23 февраля: на что там посмотреть

Опубликовано: 20 февраля 2025 15:01
 Проверено редакцией
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Один уникальный дворец в Петергофе бесплатно откроет двери 23 февраля: на что там посмотреть
globallookpress/ NGYNA; Константин Кокошкин
Его построили специально для императора Александра II.

23 февраля, в День защитника Отечества, у жителей и гостей Санкт-Петербурга появится отличная возможность бесплатно посетить Фермерский дворец в государственном музее-заповеднике «Петергоф». Это уникальный шанс прикоснуться к истории и увидеть своими глазами место, тесно связанное с именем императора Александра II.

Уникальный памятник истории

Фермерский дворец – единственный дворец в России, построенный специально для императора Александра II. За свою историю он успел побывать молочной фермой, служебными и хозяйственными помещениями, а также детскими и учебными комнатами. Это место хранит множество тайн и интересно своей многогранной историей.

Что можно увидеть во дворце?

Посетители Фермерского дворца смогут увидеть:

  • Рабочий кабинет царя-освободителя, в котором готовились важнейшие для России законопроекты, определившие ход истории страны;
  • Во дворце сохранился уникальный механизм лифта, созданного специально для императрицы Марии Александровны;
  • В экспозиции представлены фотографии XIX века, позволяющие окунуться в атмосферу того времени.

Как оформить билеты?

Билеты на бесплатное посещение Фермерского дворца 23 февраля можно оформить заранее на сайте музея-заповедника «Петергоф» или в кассе музея в день посещения. Дворец будет открыт для посетителей с 10:30 до 17:00. Вход и кассы работают до 16:00, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Возможность бесплатного посещения Фермерского дворца – прекрасный подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга в День защитника Отечества. Это позволяет прикоснуться к истории и культурному наследию России, не затрачивая при этом значительные средства.

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Автор:
Юлия Степанова
Новости Петербурга
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