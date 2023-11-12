Эта хитрость заставит шлюмбергеру выпустить бутоны: цветку нужно лишь одно

Шлюмбергера или декабрист — красивое и неприхотливое растение, которое часто выбирают для украшения интерьера. Однако чтобы оно зацвело, необходимо создать определенные условия. Многие хозяйки так и не могут этого добиться. Но все меняет одна простая хитрость.

Дело в том, что декабрист не любит слишком жаркие южные окна. Гораздо лучше цветок чувствует себя на подоконниках, которые обращены на север. Такое место обеспечит растению мягкое и равномерное освещение, что идеально для него подходит.

В остальном цветы практически не требуют ухода. Только регулярный полив и раз в две недели любая подкормка с гуматами для цветущих растений в составе, пишет автор Дзен-канала «Посад».

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