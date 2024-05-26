Осторожно, яд: эти роскошные цветы на территории турецких отелей лучше обходить за версту

В поисках удачных локаций для фото на территории турецких отелей россияне, как правило, выбирают либо пляж, барные стойки у бассейнов, либо красивые кустарники с розовыми благоухающми цветами. Но безобидные с виду растения могут сыграть с туристами злую шутку. При этом персонал гостиниц об этом упорно молчит. Хотя давно надо бы снабдить эти кусты табличками с надписью "Не приближаться!"

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Олеандр (так называется кустарник), ядовит, начиная от корней и до макушки. Ни трогать, ни нюхать, ни срывать с него цветки нельзя. Если животное случайно съест веточку или фрагмент листка олеандра, оно может погибнуть на месте. Дело в том, что в основе яда кустарника содержится вещество, значительно замедляющее работу сердца. Можно предположить, что будет, если человек решит попробовать растение на вкус.

Почему же олеандр не истребляют, а, наоборот, продолжают культивировать в стране? Оказалось, что кустарник, вернее, его сок, давно и с успехом используют в фармацевтике. При сбоях сердечного ритма пациентам назначают препараты на основе олеандра. Само собой, яд в них содержится в малых, строго выверенных дозах, чтобы не навредить.

На территории некоторых турецких гостиниц произрастает и брат-близнец опасного кустарника, бугенвиллия. Отличить один от другого издалека почти невозможно. Особенно похожи цветы. Но есть и одно неочевидное различие. Листья у бугенвиллии более мягкие наощупь и широкие, чем у олеандра. Последний имеет более узкие, упругие и темные.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Лучше заранее поинтересоваться у персонала гостиницы, что именно растет вокруг. Иначе беззаботный отдых может завершиться вынужденным проживанием в местной больнице. Компенсацию за такой поворот дел врад ли выплатят. Наоборот, клиника может еще и выставить дополнительный счет за процедуры, стоимость которых по покрыла туристическая страховка.

Источник фото: legion-media.ru