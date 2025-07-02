Секреты турсезона: почему россияне отказываются от пляжей в пользу авторских туров и цифрового детокса

Как новые тренды российского туризма перекраивают карту отдыха в стране.

Лето 2025 года ознаменовалось значительным сдвигом в предпочтениях российских туристов.

Исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов выделил основные тренды сезона, которые не только отражают новые запросы путешественников, но и стимулируют развитие всей отрасли.

Персонализированные и авторские туры: индивидуальность и технологии

Одним из главных трендов лета-2025 стали персонализированные и авторские туры. По словам Дмитрия Анфиногенова, «доля индивидуальных программ достигла 70% от всех экскурсионных бронирований».

Туристы все чаще выбирают ретриты, этнотуры и маршруты, созданные с помощью современных технологий, таких как искусственный интеллект и Big Data.

«Средний чек таких поездок вырос на 46,5%», — отмечает эксперт в беседе с Sport24, подчеркивая, что рынок реагирует на спрос разнообразием предложений и увеличением продолжительности путешествий.

Событийный туризм: драйвер внутреннего рынка

Событийный туризм сохраняет актуальность и становится одним из основных драйверов роста внутренних туристических потоков.

«Туристы нередко подстраивают свои поездки под различные ивенты, которые проходят по всей России. Так появляется возможность привнести в отдых новые эмоции и краски», — рассказывает Анфиногенов.

Ярким примером служит игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, где спектр неигровых активностей постоянно расширяется за счет фестивалей, гастрономических событий и театральных постановок.

Комбинированные туры: разнообразие активного отдыха

Популярность комбинированных туров, включающих несколько видов активного отдыха, продолжает расти.

«Сегодня их доля составляет уже 26% от всех активных туров», — сообщает Анфиногенов.

Туристы предпочитают путешествия, в которых сочетаются водные прогулки, пешие походы, джип-туры и велосипедные маршруты.

Особенно востребованы направления на Алтае, Байкале, Камчатке и в Карелии, чему способствует развитие инфраструктуры и желание получить насыщенный опыт за одну поездку.

Bleisure-туризм: работа и отдых в одном путешествии

Одним из самых быстрорастущих сегментов стал bleisure-туризм — сочетание деловых поездок с отдыхом.

«В прошлом году количество таких путешествий выросло на 15%, а доля командировок, совмещённых с отдыхом, достигла 37%», — уточняет Анфиногенов.

Средняя продолжительность bleisure-поездок составляет четыре ночи, что вдвое превышает обычные командировки. Особенно популярен этот формат среди удаленных работников и digital-специалистов, которые ценят комфорт и новые впечатления.

В числе лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток.

Медленный туризм (slow travel): глубокое погружение

В 2025 году медленный туризм вышел на передовые позиции. Все больше россиян выбирают длительные поездки в один город или регион, чтобы глубже познакомиться с местной культурой, традициями и экологичным образом жизни.

Особый интерес вызывают ретриты, йога-туры и программы цифрового детокса, востребованные на Алтае, в Карелии, на Кавказских Минеральных Водах, в Тюменской области и Сибири.

Туризм для восстановления сна: забота о здоровье

Набирает популярность и так называемый «сонный туризм», ориентированный на улучшение качества сна и общее восстановление организма.

«В 2024 году это направление только зарождалось, но уже к 2025 году спрос значительно вырос благодаря общему тренду на оздоровительные и медленные путешествия», — отмечает Анфиногенов.

В России развивается инфраструктура специализированных курортов и ретритов, а государственная поддержка помогает этому сегменту расти.

Внутренний туризм — новый уровень качества

Лето 2025 станет важным этапом для развития туристической индустрии. Новые тренды показывают растущий интерес россиян к уникальным форматам путешествий и подтверждают, что внутренний туризм не только восстановился, но и перешел на качественно новый уровень.

«Важно, что туристы все чаще выбирают отдых в России, требуя более разнообразных и качественных услуг. Это стимулирует развитие инфраструктуры и сервисов, создавая новые точки роста для всей отрасли», — резюмировал Дмитрий Анфиногенов.

Таким образом, туристический сезон 2025 года в России демонстрирует устойчивый спрос на индивидуальные, насыщенные и оздоровительные форматы отдыха, что открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма.