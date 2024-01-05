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От таких бутербродов со шпротами невозможно оторваться: слюнки потекут от одного вида

От таких бутербродов со шпротами невозможно оторваться: слюнки потекут от одного вида
Необычные бутерброды со шпротами

Огурец не нужен.

Современные хозяйки чаще всего готовят бутерброды со шпротами с добавлением свежего или соленого огурца. Однако во времена СССР был популярен совсем другой рецепт.

Чтобы его возродить вам понадобятся:

  • батон — 1 шт.,
  • шпроты — 1 банка,
  • помидор — 2 шт.,
  • укроп — пару веточек,
  • чеснок — 4 зубчика,
  • майонез.

Кусочки батона необходимо поджарить на сковороде или в тостере. Когда они остынут, сверху необходимо нанести соус из чеснока и майонеза. Затем вместо привычного огурца кладем помидор и шпроты. Зелень нужна для украшения, пишет портал Hibiny.

Источник фото: azerbaijan_stockers/freepik

Общество Рецепты Кулинария
5 января 2024 11:15
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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