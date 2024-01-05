От таких бутербродов со шпротами невозможно оторваться: слюнки потекут от одного вида

Современные хозяйки чаще всего готовят бутерброды со шпротами с добавлением свежего или соленого огурца. Однако во времена СССР был популярен совсем другой рецепт.
Чтобы его возродить вам понадобятся:
- батон — 1 шт.,
- шпроты — 1 банка,
- помидор — 2 шт.,
- укроп — пару веточек,
- чеснок — 4 зубчика,
- майонез.
Кусочки батона необходимо поджарить на сковороде или в тостере. Когда они остынут, сверху необходимо нанести соус из чеснока и майонеза. Затем вместо привычного огурца кладем помидор и шпроты. Зелень нужна для украшения, пишет портал Hibiny.
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