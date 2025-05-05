Достоевский, броненосцы и горящие дворцы: чем запомнилось Петербургу 5 мая

В этот день Петербург учился, горел и погружался в глубины.

5 мая — день, наполненный контрастами и противоречиями в истории Петербурга. Эта дата связана с созданием учебных заведений, техническими достижениями, трагическими событиями и политическими дискуссиями, отражая сложный и многогранный путь развития города.

1764: образование для благородных девиц

5 мая 1764 года Екатерина II издала указ об учреждении в Петербурге Смольного института благородных девиц. Для размещения института был выделен Смольный монастырь.

Это учебное заведение стало первым в России привилегированным женским средним общеобразовательным учреждением закрытого типа, предназначенным для дочерей потомственных дворян. Смольный институт сыграл важную роль в развитии женского образования в России.

1849: арест Достоевского

5 мая 1849 года был арестован Федор Михайлович Достоевский — один из членов революционного кружка петрашевцев. Донос на кружок написал провокатор Петр Дмитриевич Антонелли — агент Министерства внутренних дел. Достоевский, приговоренный к смертной казни, был помилован в последний момент и отправлен в ссылку. Этот опыт нашел отражение в его «Записках из Мертвого дома».

1870: курение вредит мостам

5 мая 1870 года от непогашенной папиросы сгорел деревянный Тучков мост — событие, напомнившее о хрупкости городских конструкций.

1869: закладка первого броненосца

5 мая 1869 года на Адмиралтейском заводе был заложен первый в мире брустверно-башенный корабль — броненосец «Крейсер», позже переименованный в «Петр Великий». Это событие стало важной вехой в истории российского кораблестроения и военно-морского флота.

1882: основание первой водолазной школы

По указу Александра III 5 мая 1882 года в Кронштадте была основана первая в мире водолазная школа. Это учебное заведение готовило специалистов водолазного дела, и долгое время оставалось единственным в своем роде.

За годы существования школа выпустила более сорока тысяч подводников. Преемником Кронштадтской водолазной школы стал Военно-Морской Инженерный Институт, образованный в 1998 году. В 2002 году, 5 мая было официально объявлено Днем водолаза в России.

В этот день также вспоминают английского изобретателя Августа Зибе, создавшего в 1819 году водолазный костюм.

1923: пожар во дворце

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», 5 мая 1923 года произошел пожар в Екатерингофском дворце Петра I, нанесший серьезный ущерб зданию. Дворец пережил еще два пожара, прежде чем был разобран в 1926 году.

1991: имя Ленина и распад СССР

5 мая 1991 года Верховный Совет СССР обратился к ленинградцам с просьбой сохранить городу имя Ленина — обращение, отражавшее политическую напряженность перестроечного периода и предстоящий распад СССР. Но город был все-таки переименован.

5 мая — день, который ярко иллюстрирует разнообразие исторических событий Петербурга — от просвещения и технологического прогресса до разрушений и политических дискуссий. Эта дата — напомнинае о сложном и многогранном пути, пройденном городом на Неве.