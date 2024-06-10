Откуда пошло выражение «таким макаром»: о каком Макаре идет речь?

Фразеологизм «каким макаром» означает буквально: «каким способом» или «каким образом». Впервые задумавшись о происхождении выражения, вы наверняка решите, что тут замешан какой-то Макар, живший еще во времена Древней Руси. На самом же деле филологи до сих пор не сошлись в едином мнении.

Причастен ли Макар

Считается, что на Руси это имя имело определенную коннотацию: оно ассоциировалось с бедным человеком, которому вечно не везет. В этой связи появилось множество пословиц: «на бедного Макара все шишки валятся», «куда Макар телят не гонял», «не рука Макару калачи есть».

Во времена правления Петра I народное прочтение имени начало меняться. Это связывают с визитом царя в Рязань, когда он встретил по пути сразу трех Макаров произнес следующие слова: «Будьте ж вы все Макары!»

Источник фото: Legion-Media

Связано это с характером рязанцев или нет, позднее XIX веке Макарами стали называть плутов и обманщиков. В словаре Владимира Даля приводится выражение «подпустить макарку» со значением «сплутовать», а однокоренным ему словом «макарыга» называли наглых попрошайек. И тут уже можно проследить связь с современным фразеологизмом. Если она есть, то «каким макаром» будет истолковываться следующим образом: «как же нужно изловчиться, чтобы добиться той или иной цели».

Источник фото: Legion-Media

Заимствование

Есть и другая версия происхождения популярного выражения. Дело в том, что славяно-арийском и индо-арийском языках «макар» переводится как «метод». Возможно, эта стройная версия звучит даже более логично.

Также в выражении можно рассмотреть отсылку к тюркскому слову мәкер. В татарском языке оно означает коварство, хитрость, плутовство и веролоомство.

Тем не менее первый вариант тоже нельзя назвать необоснованным. Ведь в русском языке имена собственные довольно часто переходли в другие части речи. Например, можно вспомнить слова «подкузьмить», «объегорить», пишет портал Techinsider.



Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media