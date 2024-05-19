Пендельтюр, хьюмидор, пюпитр и не только: значение этих слов не знают даже отличники

Чтобы произвести хорошее впечатление на собеседника, необходимо обладать достаточным словарным запасом. Как правило, он стремительно растет до 20 лет, а затем скорость набора начинает уменьшаться и сходит на нет к 45 годам. Чтобы нарушить статистику, предлагаем запомнить несколько новых слов, которые многие люди наверняка даже не слышали.

Пантограф

Это устройство постоянно видят водители трамваев и троллейбусов, а также пассажиры. Так называют токоприемник на крыше электротранспорта — те самые «усики», которые крепятся к проводам.

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Хьюмидор

Несмотря на созвучие со словом «помидор» хьюмидор не имеет ничего общего с овощами. Это всего лишь контейнер для хранения сигар. Он сконструирован так, что внутри всегда поддерживается влажность на уровне 68–72%.

Пендельтюр

Ни с педикюром, ни с адюльтером это слово не связано. Сложно догадаться, но оно относится к строительной сфере. Пендельтюр — дверь, которая может открываться в обе стороны. Можно представить себе ворота в салунах на Диком Западе или вход в метро.

Пюпитр

Это слово наверняка знакомо тем, кто когда-либо занимался музыкой. Так называют подставку для нот или для книг. Последнюю часто используют школьники в начальных классах.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пертурбация

У понятия пертурбация есть два значения. Первое подразумевает отклонение небесного тела от орбиты, а второе — внезапно произошедшее событие, которое нарушило привычный порядок вещей.

Идиосинкразия

Если думаете, что это слово относится к сфере медицины — вы правы. Так называют непереносимость чего-либо. В отличие от аллергии идиосинкразия — явление не физического, а эмоционального характера. В психологии так обозначают полное неприятие людьми друг друга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru