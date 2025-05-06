Снесут ли в Петербурге вестибюль «Парка Победы»: первая в мире станция метро закрытого типа изменится

Начать реконструкцию станции планировалось в следующем месяце, но теперь ее обновленный статус может помешать этому.

Станция метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге — это не просто транспортный узел, а настоящий архитектурный и инженерный памятник, вокруг которого кипят нешуточные споры. Вестибюль планировалось снести полностью, но теперь ему присвоили особый статус.

История и особенности станции

«Парк Победы» открылся 29 апреля 1961 года и стал частью второй очереди Московско-Петроградской линии. Название получил по одноименному парку, расположенному неподалеку — он был создан в честь Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году.

Станция сразу выделялась своим инновационным решением: это была первая в мире станция метро закрытого типа, или так называемый «горизонтальный лифт». Ее глубина — около 35–45 метров.

Подземный зал выполнен в строгом, но элегантном стиле с использованием декоративных арок и узорчатого стекла, а также красного гранита на полу, символизирующего знамена Победы. Наземный вестибюль — это круглое здание с плоским куполом и большими стеклянными входами.

Реконструкция

Петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию станции с бюджетом более 3 миллиардов рублей. Планировалось полностью снести существующий наземный этаж вестибюля, часть внутренних стен и наклонный ход с эскалаторами. Реконструкция должна была завершиться в 2027 году, а закрыть ее хотели в июне 2025-го.

Конфликт вокруг сохранения станции

Реконструкция вызвала волну недовольства у градозащитников и историков, они хотели добиться, чтобы станцию внесли в список объектов культурного наследия, но им было отказано. Однако активисты продолжили бороться, и в 2025 году подали новую заявку, рассматривающую вестибюль вместе с мемориальной зоной бывшего кирпичного завода, расположенного рядом.

В итоге КГИОП присвоил временный охранный статус архитектурному ансамблю, что может затруднить снос вестибюля, сообщает РБК. Однако станция еще не стала объектом культурного наследия. Здание временно защищено от сноса, но окончательное решение о статусе построек пока не принято.