Петербург Достоевского: путеводитель по местам романа «Преступление и наказание»

«Преступление и наказание» - не просто роман, а экскурсия по Петербургу XIX века. Улицы, дома, мосты, описанные Достоевским, стали частью литературной карты города. Пройдемся по следам Раскольникова и увидим Петербург его глазами.

Достоевский гениально изобразил Петербург в своем романе. Это город контрастов, город нищеты и страданий, но и город, где теплится надежда на спасение. Давайте отправимся в путешествие по местам, которые стали декорациями для трагической истории Родиона Раскольникова.

Дом старухи-процентщицы: Набережная канала Грибоедова, 104/25

"С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому…" Этот дом, где Раскольников совершил убийство, до сих пор стоит на набережной канала Грибоедова. Сегодня это дом № 104/25, бывший дом Ивана Вальха. Здесь, во втором узком дворе, и жила "крошечная, сухая старушонка", к которой Раскольников "измерил шагами" 730 шагов от своего дома. Интересно, что в этом же доме когда-то жил Александр Грибоедов и писал первые сцены своей комедии "Горе от ума".

Трактир "Хрустальный дворец": Угол Садовой и Вознесенского проспекта

"Он вышел в другую улицу: «Ба! «Хрустальный дворец»!" Этот трактир, где Раскольников услышал исповедь Свидригайлова, на самом деле – гостиница "Пале-де-Кристаль", располагавшаяся в угловом доме Вонлярской (сейчас это дом № 45/56, известный как “Дом со шпилем”). Здесь пересекаются Садовая улица и Вознесенский проспект.

Юсуповский сад: Мечты о фонтанах и грязные переулки

Направляясь к дому старухи, Раскольников проходил мимо Юсуповского сада. "Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли… о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях". В 1863 году Юсуповский сад открыли для публики, и он стал популярным местом для прогулок.

Вознесенский мост: Размышления и отчаяние на "канаве"

Вокруг Вознесенского моста разворачиваются многие события романа. Здесь Раскольников предавался размышлениям, отсюда же мещанка бросилась в Екатерининский канал (канал Грибоедова). "Канава" - одно из ключевых мест действия романа. Сюда выходит дом процентщицы, "канава" видна из дома Сони Мармеладовой.

Дом Бакалеева: Вознесенский проспект, 22

"Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева…" Так Разумихин описывал дом, где Лужин поселил мать и сестру Раскольникова. Дом Бакалеева – это бывшая "Варваринская гостиница" на углу Вознесенского проспекта и Большой Мещанской улицы (сейчас это Вознесенский проспект, 22). Здесь Раскольников прощался с родными перед тем, как пойти в полицию.

Дом Раскольникова: Гражданская улица, 19 (Столярный переулок, 5)

"Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру". Дом Раскольникова находится на углу Гражданской улицы и Столярного переулка (Столярный переулок, 5). На доме установлена табличка "Дом Раскольникова", но, к сожалению, внутрь попасть нельзя.

Столярный переулок: Улица, где жил Достоевский и его герой

Столярный переулок – важное место в жизни Достоевского и в его романе. Именно здесь, в доме №5, жил Раскольников. А сам Достоевский жил неподалеку, в доме №14. Здесь, в Столярном переулке, писатель и создал свой знаменитый роман.

Кокушкин мост: Путь к преступлению

"В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки... и медленно... отправился к К-ну мосту". Под К-ным мостом подразумевался Кокушкин мост – мост через канал Грибоедова, соединяющий Казанский и Спасский острова.

Здание бывшей Казанской полицейской части: Набережная канала Грибоедова, 99

На следующий день после убийства Раскольников приходит в полицейскую контору, которая находилась на набережной канала Грибоедова, 99. Именно сюда, в Казанскую полицейскую часть, 20 июля Раскольников пришел с повинной и признался в своем преступлении.

Сенная площадь: Покаяние и признание

Сенная площадь – место, где Раскольников осознал весь ужас своего преступления. "Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, с наслаждением и счастием…" Именно после этого покаяния Раскольников отправился в полицию, чтобы признаться в убийстве.

Петербург Достоевского – это город, который можно увидеть и сегодня. Просто пройдитесь по улицам, которые помнят шаги Раскольникова, посмотрите на дома, где жили его герои, и почувствуйте атмосферу романа, полного страданий, надежд и вечных вопросов. Петербург Достоевского – это не только история преступления, но и история души, ищущей спасения.