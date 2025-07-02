Петербургский Египет: загадка дома на Захарьевской улице

В конце XIX – начале XX века на участке на Захарьевской улице творилась своя магия. Череда владельцев – Чаликова, Бутен, Гартинг, Штейн, Радкович, Абрамов…

Их имена – словно тени прошлого, растворяющиеся в дыхании времени. Но именно в это время загорелась звезда Ларисы Нежинской, жены адвоката и статского советника.

Ей захотелось не просто дом – произведение искусства, воплощение собственной мечты. И в 1911-1913 годах началось строительство необыкновенного здания по проекту архитектора Михаила Сонгайло.

Сонгайло, поклонник неоклассицизма и модерна, человек, увлеченный мистикой и символами древности, блестяще воплотил желание заказчицы. Так родился пятиэтажный жилой дом с мансардой и полуподвалом, поразивший Петербург своим невиданным египетским фасадом.

Дом Нежинской стал не просто зданием, но манифестом эпохи, смелым вызовом привычному и восхитительным творением русского модерна. Говорят, здесь жили гвардейские офицеры, обитали посольства Бельгии и Румынии… Дом дышал историей и тайной, притягивая к себе взгляды и будоража воображение.

Каменная симфония Египта: фасад и скрытые знаки

Что же делает этот дом таким неповторимым? Его фасад – вот где разворачивается настоящая каменная симфония. Вход, словно врата египетского храма, охраняют фигуры бога Ра.

Массивные полуколонны венчает лик богини любви Хатхор, выполненный в необычном стиле модерн. Наличники окон, рельефы на стенах – все дышит египетскими мотивами: скарабеи, крылатые солнечные диски, лотосы…

Арка в центре фасада ведет во двор, где потолок и стены расписаны летящими птицами и солнечными дисками – словно попадаешь в святилище древнего храма.

Эксперты видят в парадном входе портал в храм Хатхор, а статуи Ра у подъездов – не просто украшения, но стражи, держащие в руках символ жизни – анх. Фасад изобилует богинями, мифическими существами, сценами сельскохозяйственной жизни, пилястрами, полуколоннами…

Даже двери парадной сохранили изящные детали в египетском стиле. Говорят, Сонгайло вдохновлялся погребениями фараонов, наполнив дом барельефами с загробными сценами.

Ему удалось создать нечто уникальное – особняк, где строгая неоклассика слилась с современностью в неповторимом египетском стиле.

Жизнь дома сегодня: между наследием и забвением

Египетский дом – памятник архитектуры, жемчужина русского модерна. Сегодня здесь живут обычные люди, возможно, не всегда осознающие, в каком необычном месте оказались.

Двор-колодец, хранящий египетское наследие, возможно, скрывает еще не открытые тайны. Змеи на фасаде словно оживают, завораживая своей загадочной красотой.

Совпадение ли это или намек на символику змеи – загадка. Но одно ясно – Египетский дом на Захарьевской – не просто примечательное место Петербурга, но живая история, ждущая своего исследователя и ценителя. Когда-то романтики и поклонники археологии проникали на крышу дома, чтобы любоваться видами Петербурга.

Сегодня дверь на чердак закрыта на замок. Но воображение все еще может унести вас туда, открывая панорамы вечного города с высоты египетской тайны.

Посетите Египетский дом на Захарьевской, чтобы прикоснуться к эстетике русского модерна, ощутить величие прошлого и, возможно, открыть для себя новые грани петербургских загадок.