Бережно завернули в газету: кто в особняке Нарышкиных в Петербурге спрятал сокровища на миллиарды

Петербург скрывает не только мифы и легенды о своем происхождении, но и настоящие сокровища, которые теперь открыты для всех.

В 2012 году рабочие, ремонтировавшие старый особняк на Чайковского, 29, наткнулись на потайную комнату. То, что они обнаружили, перевернуло представление о петербургских сокровищах. За пыльными газетами 1917 года скрывались настоящие богатства. Это оказался крупнейший клад в истории России.

Дом с историей

Особняк построили в 1779–1780 годах для Абрама Ганнибала — того самого «арапа Петра Великого», прадеда Пушкина. Здесь жили его сыновья, потом дом переходил от одних аристократов к другим: Трубецкие устраивали здесь балы с участием царской семьи, а Нарышкины в 1870-х перестроили его, добавив тайные комнаты, сообщает Петербург Центр.

Клад 1917 года

В особняке нашли 2 168 предметов — от серебряных столовых приборов до орденов Российской империи. Это вещи, которые Нарышкины не успели вывезти перед бегством за границу: серебряные сервизы, драгоценности мастеров Фаберже и французской фирмы Falize, ордена и медали, включая редкие экземпляры времен Екатерины II, личные вещи. Ценности были завернуты в газеты «Русская воля» за лето 1917 года.

Где увидеть сокровища

В 2019 году коллекцию передали в музей «Царское Село». Сокровища заняли три запасника - их общий вес около тонны. Самый загадочный предмет из клада — это серебряная ложечка с гравировкой «Ксения». Возможно, это подарок великой княжны Ксении Александровны? Историки все еще ищут ответ.