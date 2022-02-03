Городовой / Шоу-бизнес / Певица NABOKOVA представляет релиз «Девочка со шрамами» о нас — сильных и слабых, идущих вперед, несмотря на свои шрамы
Певица NABOKOVA представляет релиз «Девочка со шрамами» о нас — сильных и слабых, идущих вперед, несмотря на свои шрамы

Опубликовано: 3 февраля 2022 17:08
Певица NABOKOVA представляет релиз «Девочка со шрамами» о нас — сильных и слабых, идущих вперед, несмотря на свои шрамы
Певица NABOKOVA представляет релиз «Девочка со шрамами» о нас — сильных и слабых, идущих вперед, несмотря на свои шрамы
Пресс-служба музыкального проекта

NABOKOVA –– это музыкальный проект Ники Набоковой, наиболее известной как автор бестселлеров в жанре популярная психология. Смелая, энергичная, провокационная, честная –– такой она предстает перед читателями. А теперь и перед слушателями. Ведь музыкальное творчество Ники — витиеватый софт-рок и дерзкий поп с меткими формулировками, яркими метафорами, глубокими смыслами.

Образ «девочки со шрамами» появился три года назад, когда подруга Ники рассказала ей о том, что в подростковом возрасте пережила сексуальное насилие.

«Ее история вдохновила меня на метафору — девочка со страшными шрамами из прошлого, которая продолжает жить, улыбается и радуется, влюбляется, не шарахается от людей. После того, как я описала этот образ в блоге, он еще долго крутился у меня в голове, мне все время казалось, что одного текста для этой классной метафоры мало. И вот, начав заниматься музыкой, я поняла, что можно сделать отличную песню про девочку со шрамами, — рассказывает NABOKOVA. — Это трек об уникальной человеческой двойственности: наряду с уязвимостью мы ведь очень выносливые, и наряду с выносливостью чрезвычайно уязвимые».

Аранжировкой трека занимался платиновый хитмейкер Кирилл Тильман. Его работа естественно сочетается с искренним и проницательным сторителлингом песни.

Ника Набокова

«Девочка со шрамами» — четвертый серьезный сингл NABOKOVA.

Дискография артистки — песни, посвящённые неудобным, но очень жизненным темам — свобода выбора и позиционирования, токсичность, карьера и стабильность, семья и отношения между мужчинами и женщинами. Все эти треки уже попадали в плейлисты Spotify, YouTube Music, Яндекс Музыки.

NABOKOVA — это квинтэссенция свободы, решительности и честности. Ее музыка — это голос поколения, заставшего и MTV, и TikTok. Поколения, которому сейчас так не хватает собственных героев.

