КАД-2, новые магистрали и реконструкция «Дороги жизни»: что ждет жителей Всеволожского района

В Ленинградской области начинается масштабное обновление транспортной системы, которая позволит сделать жизнь жителей региона гораздо комфортнее. Жители районов Всеволожска, Мурино, Кудрово смогут вздохнуть с облегчением.

Куда пойдут деньги и что построят?

В ближайшие пять лет на транспортную инфраструктуру Всеволожского района выделено около 62 миллиардов рублей — и это не просто цифра, а реальные планы по строительству и реконструкции дорог, которые давно назрели.

Главная идея — создать современную сеть дорог с магистралями и независимыми трассами там, где сейчас пробки и заторы.

Вот что уже в планах:

В ближайшие годы начнется строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга — КАД-2, которая создаст транспортный коридор и разгрузит существующую КАД.

Второй этап в обход Мурино — дорога будет продлена в сторону Кузьмолово к будущей КАД-2. Уже готовится проект.

Обход Всеволожска — новая трасса, которая поможет снять груз с Дороги жизни и соединить ее с КАД-2, что значительно улучшит транспортную доступность.

Реконструкция Дороги жизни — до поворота на Щеглово, а также обновится участок до железнодорожной станции Романовка.

Ремонт и расширение дорог между Мурино и Буграми, а также улицы Шоссейной, ведущей к КАД.

Выезд из Кудрово на Мурманское шоссе откроют уже в 2026 году — на год раньше, чем предполагалось.

Реконструкция дороги от Колтушей до КАД и дороги от Новосаратовки до Октябрьской набережной — работы продлятся до 2027–2029 годов, пишет Фонтанка.

В перспективе — продолжение Ириновского проспекта до Кальтино и реконструкция дороги к Заневскому посту.

Почему это важно?

Всеволожский район и соседние территории — одни из самых быстрорастущих в Ленобласти. С каждым годом здесь появляется все больше новых жилых комплексов, офисов и торговых центров.

Старые дороги и транспортная система уже не справляются с настройками, что приводит к пробкам и неудобствам для жителей.

Обновление дорог и общественного транспорта — это не только комфорт, но и безопасность, экономия времени и даже экология, ведь современные автобусы меньше загрязняют воздух.