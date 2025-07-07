«Колледж — как второй вуз»: почему в Петербурге абитуриенты штурмуют техникумы

В 2025 году колледжи и техникумы Санкт-Петербурга вновь фиксируют высокий интерес со стороны абитуриентов.

По данным Минпросвещения, на 2024/25 учебный год было подано более 106,5 тысяч заявлений на очную форму обучения, что на 4% больше, чем годом ранее.

Официально число поступивших выросло на 7% — главным образом за счет увеличения количества платных мест сразу на 12%, тогда как бюджетных стало больше лишь на 4%.

«Конкурс на бюджетные места по востребованным направлениям, например, в IT и автоматику, достигает 16 человек на место», — отмечают эксперты рынка образования.

«Конкурс — как в вузе!»: почему абитуриенты выбирают техникумы?

Средний конкурс в 2024/25 году составил 4,7 человека на место (годом ранее — 4,9).

На бюджетные места конкурс ещё выше — 5,5 претендентов на одну «парту».

За последние годы средний конкурс вырос с 2 человек на место в 2017 году до 3,7 в 2022/23-м.

На коммерческие места конкурс держится на уровне 2,4 человека на место.

«С 2017 по 2021 год число заявлений выросло в 2,3 раза, но сейчас темпы прироста стабилизировались на уровне 4% в год», — говорится в материале «Делового Петербурга».

Где учиться? Выбор огромен

В Петербурге сейчас работают 123 учреждения среднего профессионального образования: 77 профессиональных образовательных организаций (в том числе 8 негосударственных), 24 государственных вуза, 9 негосударственных и 5 филиалов госвузов.

В 2024 году открылись три новых колледжа, в 2023-м — четыре.

Средняя стоимость года обучения стартует от 30 тыс. рублей, но на популярных специальностях может достигать 200 тыс. рублей и выше.

Доля студентов, обучающихся на коммерческой основе, впервые превысила 26%.

Наиболее дорогие направления — экономика, юриспруденция, IT и гостиничный сервис.

«Коммерческая составляющая не дает гарантий поступления: конкурс на платные места остается высоким», — подчеркивают представители колледжей.

Как поступить? Аттестат — главный козырь

Для поступления обычно достаточно аттестата. Вступительные экзамены требуются только на творческие или специфические специальности. Документы принимают до середины августа, приказы о зачислении публикуются к сентябрю.

В некоторых колледжах предусмотрены дополнительные возможности для целевых учащихся, но их доля не превышает 1%.

Что ждет в будущем?

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году из-за нехватки бюджетных мест конкурс может превысить показатели прошлых лет и достичь 6 человек на место по наиболее востребованным направлениям.

Показатель Значение/Динамика Подано заявлений (очная форма) 106 500 (+4% к прошлому году) Средний конкурс на место 4,7 (2024/25), 4,9 (2023/24), 3,7 (2022/23), 2 (2017) Конкурс на бюджетные места 5,5 Конкурс на коммерческие места 2,4 Количество учреждений СПО 123 (77 проф. орг., 8 негос., 24 гос. вуза, 9 негос. вузов) Новые учреждения за 2 года 7 (3 в 2024, 4 в 2023) Стоимость обучения (в год) от 30 000 до 200 000+ руб. Доля коммерческих студентов 26% Доля целевых учащихся <1% Самый высокий конкурс по направлениям Автоматика, IT — до 16 чел. на место

Выбор техникума или колледжа — это важный шаг, который может определить дальнейшую карьеру. СПО сегодня становится все более популярным, но нужно быть готовым к высокому конкурсу и тщательно выбирать учебное заведение и специальность.