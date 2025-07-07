«Колледж — как второй вуз»: почему в Петербурге абитуриенты штурмуют техникумы

В 2025 году колледжи и техникумы Санкт-Петербурга вновь фиксируют высокий интерес со стороны абитуриентов.
По данным Минпросвещения, на 2024/25 учебный год было подано более 106,5 тысяч заявлений на очную форму обучения, что на 4% больше, чем годом ранее.
Официально число поступивших выросло на 7% — главным образом за счет увеличения количества платных мест сразу на 12%, тогда как бюджетных стало больше лишь на 4%.
«Конкурс на бюджетные места по востребованным направлениям, например, в IT и автоматику, достигает 16 человек на место», — отмечают эксперты рынка образования.
«Конкурс — как в вузе!»: почему абитуриенты выбирают техникумы?
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Средний конкурс в 2024/25 году составил 4,7 человека на место (годом ранее — 4,9).
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На бюджетные места конкурс ещё выше — 5,5 претендентов на одну «парту».
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За последние годы средний конкурс вырос с 2 человек на место в 2017 году до 3,7 в 2022/23-м.
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На коммерческие места конкурс держится на уровне 2,4 человека на место.
«С 2017 по 2021 год число заявлений выросло в 2,3 раза, но сейчас темпы прироста стабилизировались на уровне 4% в год», — говорится в материале «Делового Петербурга».
Где учиться? Выбор огромен
В Петербурге сейчас работают 123 учреждения среднего профессионального образования: 77 профессиональных образовательных организаций (в том числе 8 негосударственных), 24 государственных вуза, 9 негосударственных и 5 филиалов госвузов.
В 2024 году открылись три новых колледжа, в 2023-м — четыре.
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Средняя стоимость года обучения стартует от 30 тыс. рублей, но на популярных специальностях может достигать 200 тыс. рублей и выше.
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Доля студентов, обучающихся на коммерческой основе, впервые превысила 26%.
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Наиболее дорогие направления — экономика, юриспруденция, IT и гостиничный сервис.
«Коммерческая составляющая не дает гарантий поступления: конкурс на платные места остается высоким», — подчеркивают представители колледжей.
Как поступить? Аттестат — главный козырь
Для поступления обычно достаточно аттестата. Вступительные экзамены требуются только на творческие или специфические специальности. Документы принимают до середины августа, приказы о зачислении публикуются к сентябрю.
В некоторых колледжах предусмотрены дополнительные возможности для целевых учащихся, но их доля не превышает 1%.
Что ждет в будущем?
Эксперты прогнозируют, что в 2025 году из-за нехватки бюджетных мест конкурс может превысить показатели прошлых лет и достичь 6 человек на место по наиболее востребованным направлениям.
|Показатель
|Значение/Динамика
|Подано заявлений (очная форма)
|106 500 (+4% к прошлому году)
|Средний конкурс на место
|4,7 (2024/25), 4,9 (2023/24), 3,7 (2022/23), 2 (2017)
|Конкурс на бюджетные места
|5,5
|Конкурс на коммерческие места
|2,4
|Количество учреждений СПО
|123 (77 проф. орг., 8 негос., 24 гос. вуза, 9 негос. вузов)
|Новые учреждения за 2 года
|7 (3 в 2024, 4 в 2023)
|Стоимость обучения (в год)
|от 30 000 до 200 000+ руб.
|Доля коммерческих студентов
|26%
|Доля целевых учащихся
|<1%
|Самый высокий конкурс по направлениям
|Автоматика, IT — до 16 чел. на место
Выбор техникума или колледжа — это важный шаг, который может определить дальнейшую карьеру. СПО сегодня становится все более популярным, но нужно быть готовым к высокому конкурсу и тщательно выбирать учебное заведение и специальность.