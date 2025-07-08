«Почему бы и нет»: как петербуржцы отреагировали на предложение снять маленькую комнату без окна

В комнатке есть все кроме жизненно важных для человека вещей.

Мини-студия на 5 квадратных метров с санузлом, кроватью, микроволновкой и холодильником — это явно жилье для настоящих минималистов.

И да, оно существует, его цена — около 18 000 рублей в месяц.

Такая недвижимость сдается в Северной столице и там даже нет окна, что вызвало недоумение у петербуржцев, которые удивились, почему тогда она стоит как квартира с видом на Неву.

Мини-студия и почему она такая маленькая?

Мини-студия — это квартира, где все пространство объединено в одно помещение без внутренних стен. В нашем случае площадь всего 5 квадратных метров.

Туда умудрились вписать санузел, кровать, микроволновку и холодильник. Это почти как жить в большом шкафу, но при этом со всеми удобствами.

Однако в такой студии нет окон, что сразу ставит вопрос о естественном освещении и вентиляции.

Почему люди выбирают такие кусочки квартиры?

Мини-студии заметно хуже обычных квартир, но это очень бюджетно для центра города. А отсутствие стен и коридоров позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр.

В маленьких студиях обычно нет «потерянных» зон, все пространство работает на жильца, а уборка не занимает много времени.

Но есть и серьезные минусы

Отсутствие окон. Это большой недостаток, особенно для психологического комфорта. Без естественного света и свежего воздуха жить сложно.

Слишком тесно. 5 квадратных метров — это почти спальный шкаф. Даже для одного человека такое пространство — это вызов. Для пары или семьи — вообще не вариант.

Запахи на кухне и в туалете, загрязнение по всей квартире. Даже с вытяжкой сложно освежить квартиру, ведь нет и стен, которые могли бы помочь задерживать запахи.

Что говорят петербуржцы

Для многих предложения такой аренды стало шоком: им не понятно, как там можно жить.

«Нет окон — следовательно нет притока воздуха. Без естественной вентиляции духота, сырость и плесень гарантированы. Запахи из канализации — если вентиляция в санузле плохая, запахи из канализационного стояка будут проникать в комнату. Вытяжка может не работать — в старых домах вентканалы часто забиты, и воздух не уходит»;

«Плиты даже нет. Это вариант для сдачи туристам посуточно, если одному человеку надо чисто переночевать, с утра погреть кофе с бутербродами и идти гулять на целый день, почему бы и нет. «Месяц в таком ужасе даже без окна — с ума можно сойти»;

«Это что за квартира с видом на Неву за 18к?» — пишут в соцсети.

Однако есть и противоположное мнение.

«В Китае, Японии такие квартиры распространены. И считаются хорошим жильем, если, конечно, где-нибудь не на окраине мегаполиса находится»;

«Все познается в сравнении. Я пожил полтора года в студии, около 20 квадратных метров в новостройке и уехал оттуда в пятиэтажку, в полноценную однушку с кухней. Да, дом более старый и надо подниматься пешком на этаж, но мне здесь комфортнее», — пишут петербуржцы.

При этом эксперты в последнее время отмечают, что будущее поколение откажутся от покупки квартир и будут снимать жилье. Будем надеяться, что такие квартиры не станут для них лучшим вариантом.