Почему мы не видим в городе маленьких голубей

Даже многие взрослые образованные люди не в силах ответить на, казалось бы, банальный вопрос ребенка: "Почему на улицах не видно птенцов голубей?" И правда, в городе мы, как правило, наблюдаем уже зрелых, крупных особей. Но не сразу же они такими рождаются. Птенцы появляются из яиц, а, значит, по размеру точно маленькие. Но мамы-голубки их прячут до поры до времени.

В отличие от ворон, сорок и других птиц, которые вьют гнезда на деревьях, голуби "устроены" иначе. Причина кроется в их древнем происхождении. Голуби пришли, вернее, прилетели к нам из стран Средиземноморья. Их предки издавна строили гнезда в расщелинах скал и других природных укрытиях, где никто не мог потревожить новорожденных птенчиков и их маму. Кстати, вопреки распространенному мнению о том, что голуби — птицы глуповатые, способные только на то, чтобы есть и гадить на машины и лавочки во дворах, они довольно развитые существа.

Источник фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

Известно, что они не полигамны по природе и обычно создают пару с одним партнером на всю жизнь. С ним же выращивают совместных птенчиков. Кроме того, ученые сумели доказать, что по интеллекту эти птицы могут сравниться с современными роботами. Они способны отличить картины разных художников, и путают их очень редко. Тогда как многие приложения для смартфонов на такое не способны.

Раньше положенного срока голуби "в люди" детей не выводят. Сначала положено вырастить их и выучить всем птичьим премудростям. В городских условиях за неимением скал эти птицы ищут укромные места под крышами, на чердаках, под мостами, в заброшенных зданиях, где относительно тихо и безлюдно. Кормятся птенцы так называемым голубиным молоком. Само собой, у голубок нет сосков, через которое сочится питательная смесь. Творожистый секрет выделяется в зобе или пищеводе, и самка передает его детям через клюв. Такой же способ кормления птенцов используют пингвины, фламинго и некоторые другие виды.

Источник фото: Petrov Sergey/globallookpress.com

Чуть позднее голубята начинают есть твердую пищу, которую им приносит мать с "охоты". Копит зернышки она опять же в особом хранилище, зобе. Выглядят маленькие голуби не так презентабельно, как взослые особи. Их оперение пока "ершится" на макушке, красивого сизого отлива и в помине нет. Изредка голуби-подростки вылетают на волю раньше времени. Отличить их в стае других птиц вполне возможно, если хорошо присмотреться. У них крупная, несоразмерно телу, голова, коричневые темные глаза. Они не такие упитанные и крупные, как более взрослые сородичи.

Возможно, и к лучшему, что маленьких голубей долго прячут от посторонних глаз. Очень уж они непрезентабельны и даже несуразны. Типичные "гадкие утята", которым еще только предстоит созреть и обрести внешний лоск.

Источник фото: Petrov Sergey/globallookpress.com