Почему в США не прижился электрочайник — простыми словами, без мифов

В России без него сложно представить хоть одну квартиру.

Если вы когда-нибудь задумывались, почему в американских фильмах никто не ставит электрочайник на стол, а герои предпочитают кофе в бумажных стаканах — вы не одиноки.

И правда: в домах американцев этот прибор — редкий гость. Но не потому, что «там свет дорогой» или «чайник там запрещён» — забудьте.

Начнём с мифа номер один: «в Америке дорогая электроэнергия». Звучит логично, но нет. Электрочайник — не бойлер, он не сжигает мегаватты. Да и зарплаты там позволяют куда более энергоёмкие радости.

Уж если американцы с пылесосами не расстались, чайник бы их не разорил.

На деле всё куда прозаичнее: кофе рулит. Америка — страна кофемашин, не чайников. Кофе — как воздух. На кухне у типичного жителя Нью-Джерси обязательно будет кофеварка, капельная или Keurig, а вот чай — это для гостей или больных.

Ну или iced tea, но он варится кастрюльками и охлаждается литрами. Вторая причина — напряжение в розетке. В США оно всего 120 вольт, против наших 220.

Поэтому вода в чайнике нагревается дольше. А для американца это важно: тут не принято ждать, пока закипит. Здесь всё должно быть мгновенно. Поэтому гораздо логичнее иметь смеситель с функцией моментального нагрева воды. Хочешь чай — нажал кнопку и готово, даже кипятить ничего не надо.

А еще американцы — изобретательные: некоторые заваривают пакетики чая... в кофемашине. Просто потому что можно.