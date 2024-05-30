Поездка в Египет в 2024 году: лучшие курорты, цены, экскурсии и уловки местных жителей

Чтобы отдых прошел по плану, нужно знать несколько правил.

Побережье Красного моря в Египте простирается на 1500 км, предлагая разнообразные курорты для семейного отдыха и погружения в красочный подводный мир. Однако, выбирая место для отдыха, нужно учитывать много нюансов.

Шарм-эль-Шейх: популярный курорт на Красном море

Шарм-эль-Шейх, окруженный Синайскими горами и омываемый Красным морем, является одним из самых популярных курортов Египта. В отличие от Хургады, он был построен как курорт с развитой инфраструктурой: отели, рестораны, гольф-поля.

Основные курорты и пляжи Южного Синая

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Пляж Шарм-эль-Майя в Египте

Наама-Бей: Центральное место для туристов в Шарм-эль-Шейхе с променадами, кафе, ресторанами и базарами. Здесь можно найти пляжи с песчаным входом в море. Шаркс-Бэй: Отличное место для снорклинга с красивыми коралловыми рифами. Идеально для опытных пловцов, но не подходит для детей. Шарм-эль-Майя: Единственный песчаный пляж в Шарм-эль-Шейхе. Отлично подходит для семей с детьми благодаря пологому берегу. Набк-Бей: Длинное побережье с песчаными пляжами. Зимой здесь часто бывают ветры, но это не мешает насладиться отдыхом. Хадаба: Высокий обрывистый берег с песчано-коралловыми пляжами. Отели расположены на возвышенности, что обеспечивает прекрасные виды. Рас-Ум-Сид: Пляжи с красивыми видами на Красное море и рифы. Спуск к морю возможен по ступенькам или на лифте.

Таба и Дахаб: курорты на Синайском полуострове

Таба : Небольшой курорт с песчаными пляжами на границе с Израилем. Идеально подходит для дайвинга.

: Небольшой курорт с песчаными пляжами на границе с Израилем. Идеально подходит для дайвинга. Дахаб: Популярное место для активного отдыха с уникальными пляжами и подводными садами. Отличное место для дайвинга и снорклинга.

Хургада: первый курорт на Красном море

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Хургада, Египет

Хургада, расположенная на западном побережье Красного моря, делится на несколько курортных зон: Хургада, Макади-Бей, Сахл-Хашиш, Сафага, Сома-Бей, Марса-Алам и Эль-Гуна.

Макади-Бей: Эксклюзивный курорт с песчаными и каменистыми пляжами. Отличное место для семейного отдыха с аквапарками и аттракционами. Марса-Алам: Курорт с песчаными пляжами и лучшими местами для снорклинга. Идеально для наблюдения за дюгонями и черепахами. Сафага: Небольшой курорт с хорошими песчаными пляжами и надежной защитой от ветров. Сахл-Хашиш: Новый международный курорт с просторными песчаными пляжами и красивой набережной. Сома-Бей: Идеальное место для семейного отдыха с длинными песчаными пляжами и отличными условиями для снорклинга и дайвинга.

Острова Гифтун: рай для любителей подводного мира

Острова Гифтун находятся в 11 км от побережья Хургады и известны своими коралловыми рифами и разнообразной морской жизнью. Остров Большой Гифтун является частью национального парка и доступен для посещения. Пляж Махмея – одно из самых популярных мест для экскурсий, с чистейшей коралловой крошкой и прозрачной бирюзовой водой, идеально подходящей для дайвинга и снорклинга.

Экскурсии, которые не стоит брать в Египте: советы для туристов

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Каир, Египет

При планировании отдыха в Египте важно учитывать, какие экскурсии могут оказаться неудачными. Ниже представлены рекомендации по экскурсиям, которых стоит избегать, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов.

24-часовая экскурсия из Хургады в Каир

Многие туристы сталкиваются с разочарованием после 24-часовой экскурсии из Хургады в Каир. Один из туристов, вернувшийся с этой поездки, выглядел крайне уставшим и обгоревшим. Путь в одну сторону занимает более 7 часов, что делает экскурсию утомительной.

Хотя программа включает посещение пирамид, гробниц, переправу по Нилу и обзор Каира, долгие часы в автобусе превращают поездку в настоящее испытание. Лучше выбрать экскурсию в Луксор, который находится ближе и не уступает по насыщенности историческими достопримечательностями.

Экскурсии, предлагаемые в отелях

Не рекомендуется приобретать экскурсии непосредственно в отелях. Часто туроператоры завышают цены и перенаправляют туристов к местным компаниям. Лучше заранее найти экскурсии в интернете, что позволит сэкономить деньги и избежать навязчивых предложений отельных гидов.

Экскурсия «Супер-сафари»

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Сафари в Египте

Экскурсия «Супер-сафари» за 18 долларов обещает захватывающие приключения: квадроциклы, багги, посещение деревни бедуинов, верблюды, шоу-программа и ужин на закате. Однако реальность далека от ожиданий. Пустыня кажется грязной, катание на квадроциклах длится всего 20 минут, а на багги – 10 минут.

Посещение «деревни бедуинов» разочаровывает: несколько хижин больше напоминают декорации. Туристов водят посмотреть, как женщина готовит лепешку, после чего предлагают короткую поездку на верблюдах. Шоу-программа выглядит как постановка детского лагеря и требует длительного ожидания, пока вернутся все группы туристов.

Дайвинг в Египте

Несмотря на то, что Красное море славится своим подводным миром, стоит внимательно выбирать место для дайвинга. Опытные путешественники рекомендуют Дахаб для лучшего погружения. Однако, если поездка туда неудобна, можно попробовать дайвинг в Хургаде, который также предлагает красивые подводные ландшафты.

Цены в Египте в 2024 году

В последние годы цены в Египте стали более актуальны для туристов, особенно для тех, кто предпочитает неотельный отдых. Чтобы планировать бюджет поездки, стоит знать стоимость продуктов, топлива и развлечений.

Цены на еду в кафе и ресторанах

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Ресторан в Каире, Египет

Отказавшись от системы «все включено», туристы сталкиваются с необходимостью покупать еду в кафе и ресторанах. В Египте доллары принимают везде: $1 равен примерно 18 египетских фунтов. Вот примерные цены на питание:

Средний обед в кафе на двоих: около $10

Ужин в ресторане: около $20

Стоимость некоторых блюд в фунтах:

Куриный крем-суп: 13 EGP

Фетуччини с мясом: 27 EGP

Тушеные овощи: 10 EGP

Греческий салат с брынзой: 17 EGP

Лобстеры (за кг): 270 EGP

Креветки на гриле: 47 EGP

Цены на продукты

Несмотря на мусульманские традиции, в Египте можно найти и свинину, и алкоголь. В супермаркетах цены немного выше, чем в России. Например, килограмм печенья стоит около $2, а небольшой торт — около $10.

Стоимость продуктов:

Молоко: от $0,5

Йогурт: $1

Оливковое масло: $2

Рис: от $2

Чечевица: $1,5

Говядина: $8

Курица: $2

Рыба (кефаль): $2,5 за кг

Кальмары: $6,5

Креветки обычные: $15, королевские: $23

Цены в магазинах и на рынках

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Рынок в Эль-Дахаре, Египет

Торговаться в Египте обязательно, как на рынках, так и в магазинах. В Хургаде, например, в районе Эль-Дахар, находятся три крупных рынка: вещевой, рыбный и овощной. Внимательно следите за своими вещами и оставляйте ценные предметы в отеле.

Сувениры и подарки

Египет предлагает множество уникальных сувениров:

Картины на папирусе: от $1

Большие папирусы с орнаментом: $6-7

Сувениры-пирамидки: от $1

Серебряные украшения: от $0,5 за грамм

Керамика, посуда из меди, латуни: $7-10

Шахматы и нарды ручной работы: от $8-10

Кальяны: около $10-12

Хлопковые полотенца: $12-14 за полотенце 150x90 см

Специи и эфирные масла: $1-1,5 за 100 г, эфирные масла — $14-18 за небольшой пузырек

Ювелирные изделия

Египет славится своими ювелирными изделиями. Золото здесь высокого качества и соответствует 750 пробе. Цены на него начинаются от 150 фунтов (около $8) за грамм. Покупать ювелирные изделия стоит в проверенных местах и официальных салонах.

Обувь и одежда

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

ТЦ «Сензо Молл» в Хургаде, Египет

Центр шопинга в Египте — Хургада, где находится ТЦ «Сензо Молл». Здесь можно найти магазины таких брендов, как Terranova, Mango, Nike и Adidas. Также в Хургаде продаются вещи из крокодиловой кожи высокого качества по привлекательным ценам.

Обманы и мошенничество в Египте: что нужно знать туристам

Египет – страна, которая привлекает туристов своими историческими достопримечательностями и прекрасными курортами. Однако стоит помнить о некоторых особенностях, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Обман в аэропорту

Обманывать туристов в Египте могут начинать уже в аэропорту. Стандартная стоимость визы составляет 15 долларов, но часто туристов пытаются убедить в необходимости заплатить больше. Будьте внимательны: не соглашайтесь на дополнительные сборы и оплачивайте визу только по установленной цене.

Еще один вид обмана связан с оплатой картой в магазинах Duty Free. Комиссия за такие транзакции может быть неожиданно высокой. Лучше всего оплачивать покупки наличными или заранее узнать о дополнительных сборах.

Одежда и поведение

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Карнакский храм, Египет

Туристам, особенно женщинам, следует соблюдать местные правила поведения и одежды. В Египте по негласным мусульманским законам, женщина, которая позволяет прикоснуться к себе или носит открытую одежду, считается общедоступной. Чтобы избежать неприятностей, следует одеваться скромно и не привлекать лишнего внимания.

Обман в магазинах и на базарах

На базарах и в магазинах Египта часто обманывают. Торговцы могут завлекать туристов навязчивыми предложениями и завышенными ценами. Совет: не задерживайте взгляд на товарах слишком долго и торгуйтесь. Всегда спрашивайте цену у продавца и не соглашайтесь на первое предложение. Уйти от продавца, показывая несогласие с ценой, также может помочь в снижении стоимости.

Обман на экскурсиях

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Экскурсия в Египте

Мошенничество на экскурсиях – одно из самых распространенных явлений. Туристов могут обмануть, продавая экскурсии по завышенной цене или вовсе не предоставляя услугу. Будьте осторожны и пользуйтесь услугами проверенных туроператоров.

Особенно осторожно относитесь к предложениям покататься на верблюде возле пирамид. Туристов могут обмануть, требуя большую сумму за прогулку, чем было оговорено. Всегда уточняйте условия и стоимость услуги заранее.

Попрошайничество

В Египте попрошайничество – распространенное явление. Туристам часто подходят дети и взрослые с просьбой о подаянии. Будьте осторожны: один раз дав деньги, вы рискуете привлечь внимание других попрошаек. В такой толпе легко стать жертвой карманников.

Обман в отеле

В отелях также могут возникнуть неприятные ситуации. Ценные вещи лучше хранить в сейфе номера. При выезде из отеля тщательно проверьте все свои вещи, чтобы ничего не осталось в номере.

Покупка недвижимости в Египте

Покупка недвижимости в Египте может показаться привлекательной из-за низких цен. Однако, стоит учитывать риски, связанные с нестабильной политической обстановкой и высокой криминальной активностью. Перед покупкой тщательно изучите местные законы и подумайте, насколько часто вы будете посещать страну.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru