Поиск загадочной Земли Санникова: чем запомнилось 4 июля в истории Петербурга

Санкт-Петербург — город, чья история насчитывает сотни лет, хранит в себе множество тайн и драматических событий. Среди них выделяются даты, когда судьба города менялась кардинальным образом.

Одна из таких дат — 4 июля. На протяжении столетий именно в этот день происходили события, оставившие неизгладимый след в памяти петербуржцев и в истории России.

1831: Холерный бунт на Сенной площади

В 1831 году Петербург столкнулся с жестокой эпидемией холеры, которая принесла смерть и страх в сердца горожан. Усугубляло ситуацию недоверие населения к властям и медикам.

Распространялись слухи о том, что врачи преднамеренно травят людей, а больницы — места, откуда уже нет возврата. Именно 4 июля на Сенной площади вспыхнул холерный бунт — трагическое событие, ставшее следствием народного гнева и отчаяния.

Жители, возмущенные карантинными мерами и подозрениями в нечестных действиях врачей, вышли на улицы, выражая свой протест.

Холерная больница, временно размещенная в доме Таирова, стала центром яростных действий. Врачей выбрасывали из окон, громились полицейские участки и казенные учреждения. Несколько дней город погрузился в хаос.

Порядок был восстановлен лишь благодаря вмешательству гвардейских полков.

Сам император Николай I прибыл в столицу, чтобы усмирить бунт. Он выступил перед народом, призвав к смирению и раскаянию.

Итоги бунта оказались трагичными — военный суд вынес приговор, и несколько зачинщиков были казнены. Сенная площадь стала символом народного восстания, а 4 июля — напоминанием о трагических страницах истории Петербурга.

1832: Рождение Зоологического музея

Год спустя, 4 июля 1832 года, в Петербурге произошло событие, положившее начало масштабному научному учреждению — был основан Зоологический музей Российской академии наук.

Первоначально музейная коллекция формировалась на основе экспонатов из Кунсткамеры — заспиртованных органов, раковин и кораллов. По мере развития, музей рос и пополнялся новыми экспонатами.

В 1896 году музей получил новое здание на Стрелке Васильевского острова, что позволило расширить экспозицию и сделать ее более доступной для широкой публики.

Российские путешественники привозили из разных уголков мира уникальные предметы, которые обогащали коллекцию. В феврале 1901 года состоялось торжественное открытие обновленного музея, на котором присутствовал сам Николай II.

Сегодня Зоологический музей — одно из крупнейших в мире хранилищ биологических коллекций. Его экспозиция включает в себя более тридцати тысяч экспонатов, демонстрирующих все разнообразие животного мира.

Среди наиболее ценных экспонатов – самая большая в Европе коллекция австралийских сумчатых и всемирно известная коллекция мамонтов, включая знаменитого мамонтенка Диму.

1900: Экспедиция к Земле Санникова

4 июля 1900 года Санкт-Петербург вновь стал отправной точкой для исследователей, готовых бросить вызов Арктике.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», в этот день шхуна «Заря» отправилась из Кронштадта в полярную экспедицию, возглавляемую бароном Эдуардом Толлем.

Целью экспедиции было исследование арктических зон Северного Ледовитого океана, в частности, района Новосибирских островов, и поиск загадочной Земли Санникова.

Легенда о Земле Санникова появилась благодаря купцу Якову Санникову, который сообщил об открытии «обширной земли» к северу от острова Котельного. У Санникова уже был опыт открытия новых территорий, поэтому его слова воспринимались всерьез.

Экспедиция Толля столкнулась с суровыми условиями Арктики. Шхуна «Заря» получила повреждения из-за льдов.

В 1903 году была отправлена спасательная экспедиция под руководством Александра Колчака. Однако следов экспедиции Толля обнаружить не удалось. Нашли лишь записку, в которой было сказано, что исследователи отправились на юг.

Эдуард Толль и трое его спутников бесследно пропали. Впоследствии советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует, но история этой экспедиции осталась одним из самых загадочных эпизодов освоения Арктики.

Эти три события, произошедшие 4 июля в разные годы, наглядно демонстрируют многогранность истории Петербурга. Они напоминают о трагических моментах, научных открытиях и героических подвигах, которые сделали этот город одним из самых значимых в мире.

4 июля — это не просто дата, это еще одна страница в летописи города, который всегда стремился вперед, несмотря на все трудности.