Покруче семи чудес света: эти 10 необычных мест в России стоит посетить хоть раз в жизни

Чтобы насладиться красотой и чудесными пейзажами совсем необязательно иметь загранпаспорт или ехать в далекие дали. Все есть и в России, только об этих местах почему мало кто слышал. Добраться до них можно на самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Вы снимите не только шедевральные фотографии на зависть подругам, но и получите непревзойденные эмоции от увиденного.

Куршская коса прославила Калининградскую область на весь мир. Это небольшая насыпь песка между Балтийским морем в Калининградским заливом, напоминающая тонкую полоску суши. Коса была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 80-х годах. Посмотреть там действительно есть на что: можно увидеть, как кольцуют птиц на орнитологической станции, посмотреть как извиваются сосны в танцующем лесу или полюбоваться девственными песочными барханами.

Источник фото: Legion-Media

Недалеко от Перми есть Кунгурская ледяная пещера, которая окружена легендами и сказаниями. Говорят, что там зимовал сам Ермак перед тем, как покорить Сибирь. Там прохладно и комфортно, а сталагмиты и сталактиты привлекают туристов тысячами.

В Забайкалье можно полюбоваться на Чарские пески. Это островок маленькой пустыни со своими барханами и склонами, а вот на Курилах можно увидеть легендарный вулкан Тятя. Он считается одним из красивейших на всей планете.

Будучи в Карелии обязательно посетите горный парк Рускеала. Мраморный каньон ежегодно привлекает миллионы путешественников, которые любят экстрим. Можно и просто посмотреть сверху, не сплавляясь по реке. Это невероятно красиво и зимой, и летом.

Васюганские болота тоже прославили Россию далеко за границей. Территория достаточно обширна и составляет 53 тысячи квадратных километров. Располагаются живописные месте в Томской, Новосибирской и Омской областях. Конечно, туда желательно ехать со знающим местность гидом.

В Волгоградской области есть озеро Эльтон. Оно окружено кольцом белоснежной соли и переливается всеми цветами радуги: от золотого до розового и яркого индиго. Глубина летом всего пять сантиметров, так что по нему можно смело ходить и делать шикарные фотографии с отражающимся небом.

Источник фото: Legion-Media

В Архангельской области обязательно посетите Соловецкий монастырь, а в Астраханской не забудьте полюбоваться на гору Большой Богдо. В Магадане заедьте на озеро Джека Лондона. Это десятикилометровый водоем, который назван в честь необычной находке: экспедиция, обнаружившая это место, отыскала на его берегу книгу знаменитого писателя. Как она туда попала до сих пор неизвестно.

Источник фото: Legion-Media