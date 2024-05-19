Почему винегрет — это не салат

Спорим, вы тоже всю жизнь считали, что винегрет — это салат. А чем еще может быть мешанина из нарезанных овощей, заправленная растительным маслом? Но нет, это блюдо относится совсем к иной категоии и к салатам имеет лишь косвенное отношение.

В русских поваренных книгах первое упоминание о винегрете датируется аж 1792 годом. Наши повара умудрились сделать свою интерпретацию диковинного еще тогда яства, сдобрив его селедкой и анчоусами. А спустя еще пять лет рецепт значительно переиначили. Теперь в составе значились яблоки, мясо, оливки и вареная свекла. Для заправки использовали горчицу, смешанную с прованскими маслами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

«Сборник рецептур» времен СССР уже влючал более привычный нам способ приготовления винегрета: с солеными или маринованными огурчиками, свеклой, картошкой, зеленым горошком. Сегодня его умеет готовить каждая хозяйка. А для тех, кому некогда возиться со стряпней винегрет всегда доступен в отделах кулинарии супермаркетов, кафе и столовых. И всюду он значится в категории «салаты».

Историки считают, что блюдо изначально было заимствовано несколько веков назад у пиратов Западной Африки. Им некогда было возиться с готовкой. Нужно было захватывать судна и грабить богачей. Поэтому, чтобы не голодать, они на скорую руку готовили незамысловатое крошево из того, что было под рукой. В ход шло мясо черепах, павлинов и других птиц и животных. Его мариновали в уксусе, затем нарезали и смешивали с измельченными овощами или фруктами. Называлось такое блюдо сальмагунди.

А теперь обратимся к происхождению загадочного слова «винегрет». Оно пришло к нам из французского языка и обозначает дословно «уксус». Изначально этим понятием обозначали салатную заправку, состоящую из растительного масла и уксуса. Смесью заправляют любые салаты, иегредиенты которых удачно с ним сочетаются по вкусу. Выходит, что мы просто по привычке стали называть блюдо из свеклы и других овощей этим замысловатым словом. Вот такой вот винегрет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Поэтому если вдруг в ресторане вы захотите заказать блюдо с таким названием, а в разделе салатов его не нашли, скорее всего, шеф-повар тут грамотный и поместил его в другую категорию. Иногда винегрет можно встретить среди наименований соусов к блюдам или в разделе «горячее».

Кстати, во многих топовых заведениях винегрет готовят с добавлением кусочков сельди, возвращая клиентов к устаревшим кулинарным традициям. По вкусу он сильно отличается от традиционного, овощного. А свеклу для блюда по правилам принято запекать в фольге, а не просто отваривать. Так она больше сохраняет цвет и вкусовые качества.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru