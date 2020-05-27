Правительство России подготовило план по восстановлению экономики на 8 трлн рублей

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сам документ.

По данным издания, проект плана будет внесен на рассмотрение в администрацию президента 1 июня.

Всего в период 2020-2021 годов федеральное правительство намерено потратить порядка 8 триллионов рублей. При этом около 6 триллионов рублей ляжет на долю бюджета в виде расходов и недополученных доходов. Остальные средства планируется привлечь в виде инвестиций.

Согласно документу, власти намерены направить 1,5 триллиона рублей на поддержку различных отраслей, еще триллион рублей – в регионы. Поддержка малого и среднего бизнеса будет осуществляться за счет снижения административной нагрузки, количества плановых и внеплановых проверок, а также упрощенная процедуры банкротства.

Кроме того, 180 миллиардов рублей предполагается выплатить населению в виде адресной поддержки. При этом правительство намерено определить категории граждан, которые смогут на нее рассчитывать.

В целом, проект правительственного плана предполагает восстановление экономики к концу 2021 года. При этом уровень безработицы должен упасть до 5%, темпы роста экономики вырасти до 2,5%. Также на 2,5% должна вырасти реальная заработная плата.